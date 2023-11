Wiadomo, kim są nastolatkowie z Chorzowa. Ich ofiarą padło jeszcze jedno dziecko

Policjanci ustalili już dane nastolatków z Chorzowa, którzy poniżali, podduszali i obrażali 9-latka. Według informacji przekazanych przez mundurowych ich ofiarą padło jeszcze jedno dziecko. Sprawą zajmie się sąd rodzinny.

Nastolatkowie z Chorzowa mieli znęcać się także nad 10-latkiem. Nowe fakty Fot. Zrzut ekranu / X

Z pierwszych doniesień wynikało, że grupa nastolatków znęcała się nad jednym chłopcem w wieku 9 lat. Teraz funkcjonariusze z Chorzowa ustalili, że pokrzywdzone jest jeszcze jedno dziecko – w wieku 10 lat.

Policja: Nastolatkowie znęcali się także nad 10-latkiem

Policjanci wiedzą też, kim są nastolatkowie, którzy dopuścili się tych czynów. Według ustaleń RMF FM wszyscy mają od 13 do 14 lat. Jak czytamy, zarówno pokrzywdzeni, jak i ich młodzi oprawcy mieszkają w tej samej dzielnicy Chorzowa.

Do szokujących scen miało dojść w ubiegłym tygodniu. Policjanci, którzy zajmują się tą sprawą, przekazali, że dotyczy ona "stosowania przemocy, aby zmusić innych do określonego zachowania się". O dalszym losie pięciorga nastolatków zdecyduje teraz sąd rodzinny.

Ponadto, jak podaje rozgłośnia, we wtorek w chorzowskich szkołach mają zostać przeprowadzone specjalne lekcje wychowawcze, których głównym tematem będzie m.in. szacunek i odpowiedzialność w internecie.

Wstrząsające nagrania z Chorzowa

Przypomnijmy, w mediach społecznościowych opublikowano kilka nagrań, na których widać, jak młoda dziewczyna wraz z grupą znajomych poniża i zastrasza 9-latka. Na jednym z filmów chłopiec jest przez nią podduszany. Według internautów, którzy komentują filmy, ofiarą nastolatków był chłopiec w spektrum autyzmu.

"Na kolana, to cię puszczę" – mówi dziewczyna na jednym z filmów. Chłopiec odmawia. "To cię, k***a, nie puszczę. (...) Będę tak stała, dopóki na kolana nie pójdziesz" – słyszymy.

Na innym filmie widać, jak nastolatkowie zabierają 9-latkowi rower i wyrzucają go w krzaki. "Chcesz swój rower, Alan?" – pytają. Na filmie słychać też płacz wystraszonego chłopca. "No dalej, wyrzekaj się Ruchu (klubu piłkarskiego Ruch Chorzów – red.), wyrzekaj się! C**j mnie to obchodzi" – dodają.

Prezydent Chorzowa Andrzej Kotala poinformował na Facebooku, że do zdarzeń nie doszło na terenie szkoły, ale to dyrekcja jako pierwsza o sprawie powiadomiła policję. Samorządowiec zaapelował też o "niepodgrzewanie atmosfery".

"Chciałbym zaapelować i prosić państwa o powstrzymanie się od emocjonalnych wpisów, od internetowego hejtu, linczu i wydawania wyroków. Nieletnim była ofiara, ale też i ci, którzy się nad nią znęcali. Bądźmy odpowiedzialni, nie podgrzewajmy atmosfery, bo są to jeszcze dzieci, którym poprzez wpisy w internecie możemy zrobić jeszcze większą krzywdę" – napisał prezydent Chorzowa.