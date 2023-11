Mimo że tegoroczny listopad zaczął się ciepło, zima może być już tuż za rogiem. Widać to w najnowszych prognozach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w których rysuje się konkretny trend. Ma być mroźniej niż się spodziewaliśmy, a śnieg sypnie już niebawem.

Zaskakujący zwrot w prognozach na zimę! IMGW pokazuje nowy trend pogodowy Fot. WOJCIECH STROZYK/REPORTER, Źródło: WXCHARTS.COM

To ma być koniec złotej, polskiej jesieni. Z najnowszych prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że niedługo może nadejść prawdziwa zima. Ma być chłodniejsza, niż początkowo wynikało z prognoz.

Jaka pogoda na grudzień i styczeń?

Według IMGW, w grudniu temperatury mają spaść do wartości normy. Pojawią się też deszczowe chmury. Możliwe będą kilkustopniowe mrozy i opady śniegu, ale pogoda może być zmienna. Gdy da o sobie znać atlantyckie ciepło, czeka nas raczej plucha z dodatnią temperaturą, silnym wiatrem i opadami deszczu lub deszczu ze śniegiem.

Zgodnie z nową prognozą, w styczniu warunki pogodowe będą podobne. W całym kraju nadal zapowiadane są częste i obfite opady oraz temperatura oscylująca blisko średniej.

Meteorolodzy zwracają uwagę, że będzie to typowa dla ostatnich polskich zim przeplatanka deszczy i mrozów. W prognozach odnotowano też możliwe kilkudniowe ataki zimy, gdy nie tylko zrobi się chłodniej, połączone z mocnymi opadami śniegu. Odwilże nie dadzą jednak o sobie całkowicie zapomnieć.

Zimniej niż w ostatnich latach?

W lutym trend ma się utrzymywać. W całej Polsce zima ma być wilgotna i umiarkowanie ciepła. Co ciekawe, może to być trzeci zimowy miesiąc z rzędu, kiedy wartości na termometrach utrzymają się w normie. Jest to bardzo istotne, ponieważ w ostatnich latach zima zazwyczaj przynosiła przewagę niespotykanie ciepłych temperatur. W związku z tym, najnowsze prognozy IMGW można określić jako przełomowe. Wcześniejsze badania wskazywały raczej na powtórkę ciepłej zimy z poprzednich lat.

Ciepło dopiero w marcu

Wyższe temperatury mają pojawić się dopiero w marcu. Wtedy jest szansa za zmianę pogody. Mimo że nadal ma mocno padać, na termometrach pokażą się już wyższe wartości. Idąc za tym, marcowych dni z mrozem i opadami śniegu powinno być raczej mało. Zimowy śnieg zastąpi deszcz i przedwiosenna, cieplejsza temperatura.

Jaka pogoda 11 listopada?

Niestety, w najbliższy weekend 11-12 listopada, w prognozach IMGW widać wyraźne załamanie aury. Mają być chmury i padać deszcz, w rejonach podgórskich także deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna między 6°C a 10°C.

W niedzielę także czekają nas opady. Poza tym na Podhalu ponownie przymrozek około –1°C. Temperatura maksymalna od 5°C do 9°C, na Podhalu 2°C.

Uderzenie orkanu Ciaran

Pisaliśmy w naTemat sporo o warunkach pogodowych w listopadzie. Na początku miesiąca do Polski dotarł front związany z orkanem Ciaran. Wcześniej sztorm siał spustoszenie w Europie Zachodniej, doprowadzając do śmierci kilku osób.

Orkan spowodował m.in. liczne powodzie w północnych Włoszech. Alerty pogodowe ogłoszono wówczas aż w dziewięciu regionach kraju. Najniebezpieczniej było w Toskanii. Tam, w rejonie Prato i Florencji, rzeki wystąpiły z brzegów. Jak przekazały służby, zginęły dwie osoby, w tym 85-latek, który zginął w zalanym domu. Kolejna osoba zginęła w okolicy Livorno.

Trudne warunki pogodowe odnotowano też w Belgii, gdzie w czasie burzy w Gandawie zginęły dwie osoby, w tym dziecko. Pięciolatek zginął na placu zabaw, gdy spadająca gałąź uderzyła w niego i trzylatka. Druga ofiara śmiertelna to 64-letnia Niemka, która zginęła przygnieciona przez drzewo, gdy spacerowała w miejskim parku.