Znany youtuber w centrum skandalu. Zażądał okupu za wyprowadzkę!

Tomasz C. wpadł w poważne tarapaty. Wyszło na jaw, że znany youtuber i patostreamer, który pokazuje w social mediach życie w luksusach, już od kilku miesięcy nie opłaca czynszu za wynajmowane lokum. Właściciel wypowiedział mu umowę najmu. Co ciekawe, teraz mężczyzna domaga się zapłaty za wyprowadzenie się z mieszkania.

W 502. odcinku znanego programu interwencyjnego Polsatu "Państwo w Państwie", który wyemitowano w niedzielę (12 listopada), wzięto pod lupę sprawę dotyczącą człowieka, który jest dobrze znany internetowej społeczności.

Tomasz C. to postać znana w internecie zarówno jako patostreamer, jak i twórca treści na YouTube, zdobył rozgłos poprzez eksponowanie swojego dostatniego trybu życia oraz luksusów. Jego oficjalne konto na Instagramie obserwuje ok. 140 tys. użytkowników.

Jak podaje serwis mma.pl, Tomasz C. miał do czynienia z freak-fightami. Wziął udział w dwóch starciach. Oba wydarzyły się pod szyldem nieistniejącej już federacji MMA VIP - pierwsza walka zakończyła się porażką z Krystianem Pudzianowskim, a druga przyniosła mu zwycięstwo nad Andrzejem Żuromskim.

Wiadomo też, że mężczyzna nie ukrywał także swoich poprzednich konfliktów z prawem. Za kratkami odsiedział kilka lat.

Redakcja programu Polsatu, ujawniła, że Tomasz C. roku 2021 podjął decyzję o wynajęciu ekskluzywnego mieszkania przy warszawskiej ulicy Grzybowskiej, w jednym z najbardziej prestiżowych budynków miasta. Niedługo potem zaprzestał płacenia należności, co trwa już powyżej sześciu miesięcy.

– Wyjątkowość tej sytuacji polega na bezczelności tego pana, ponieważ on nawet nie ukrywa zamiaru wyłudzenia pieniędzy od mojego klienta – zaznaczyła mec. Joanna Płotnicka-Hanula, pełnomocniczka właściciela apartamentu.

Po kwartale zaległości w opłatach Tomasz C. otrzymał od właściciela nieruchomości wypowiedzenie umowy najmu. Mimo to, znany z YouTube'a mężczyzna nie planuje opuszczać lokalu.

Nadal mieszka tam ze swoją partnerką i ich małym dzieckiem. W czasie negocjacji z przedstawicielką właściciela przedstawił warunek: zapłatę sumy odpowiadającej półrocznemu czynszowi, w zamian za opuszczenie apartamentu.

– Jak będziemy chcieli, to będziemy tu mieszkać jeszcze rok. W majestacie prawa oczywiście. Albo się dogadamy polubownie, bez pośredników, albo się w ogóle nie dogadamy i będzie sąd rozstrzygał tę sprawę, co potrwa wiele miesięcy. Moje warunki są takie, że ja dostanę na pół roku z góry na nowe mieszkanie i się wyprowadzam z tego – powiedział w rozmowie telefonicznej.

Wojciech Wilczak, do którego należy apartament, wyraził zdumienie wobec żądania. Postanowił powiadomić o tym zdarzeniu policję, ale póki co, nie doczekał się interwencji, która pozwoliłaby rozwiązać problem.

– Otrzymałem informację o żądaniu okupu, nie wiem, jak to inaczej nazwać, bo ten ktoś nie opuści mieszkania. Policja nie przyjęła zgłoszenia. Moje wrażenie jest takie, że to jest jakiś nielegalny system wymuszenia pieniędzy ode mnie. Jeżeli ja ustąpię, a policja nie reaguje, to znaczy, że ten człowiek, czy ta grupa ludzi, będzie robiła to dalej – powiedział właściciel nieruchomości.