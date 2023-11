Za to wezmą się Sekielscy po SKOK-ach i księżach. Wystartowali z nowym kanałem na YouTube

Tomasz i Marek Sekielski wystartowali z nowym projektem - na YouTube założyli "Kanał o UFO". Ma na poważnie podchodzić do tematyki kosmitów, ale przy zachowaniu "dystansu do bezkrytycznego entuzjazmu". Pierwszy półtoragodzinny materiał już się pojawił - opowiada o m.in. o oficjalnych raportach amerykańskich agencji dotyczących UFO.

Bracia Sekielscy założyli "Kanał o UFO", ale to nie oni są prowadzącymi Fot. TRICOLORS/East News

Bracia Sekielscy wypuścili przed wyborami dokument o jednej z największych afer PiS, czyli "Korzenie zła" ujawniający kulisy Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych. Wcześniej cała Polska mówiła o ich filmach o tuszowaniu pedofilii w Kościele katolickim: "Tylko nie mów nikomu" i "Zabawa w chowanego".

Bracia Sekielscy odpalili kanał o UFO. Co na nim będzie?

Stąd zajęcie się życiem pozaziemskim może się wydawać zaskakujące, ale też tak nie do końca. Na ich innym kanale o nazwie "SEKIELSKI BROTHERS STUDIO" od kilku miesięcy pojawiają się materiały o tej tematyce. Jak widać, zauważyli w tym potencjał, ale na razie nowy projekt nie przyciągnął masy widzów (w porównaniu z np. nowym kanałem Krzysztofa Stanowskiego, który dwie doby zyskał ponad 100 tys. subskrybentów).

Wszystko więc jeszcze przed nimi, a właściwie przed Bartoszem Migasem (prawnik, członek partii Razem) oraz Mateuszem Kijewskim (popularyzator UFO, współprowadzący "Podcast Fenomenalny"), bo to oni są prowadzącymi. Bracia Sekielscy są więc tylko założycielami kanału. Dlaczego się na to zdecydowali?

"Ludzie mają różne zdania na temat UFO, ale temat istnieje i zajmują się nim oficjalnie władze największego światowego mocarstwa. Stworzyliśmy Kanał o UFO, żeby opowiedzieć szerzej, o co w tym wszystkim chodzi i dlaczego raz po raz UFO i kosmici przewijają się w najpoważniejszych mediach. Będziemy omawiać różne aspekty fenomenu, zarówno te oficjalne, jak i opowieści czy elementy ufologicznego folkloru, na poważnie i bez stereotypów. Chcemy przenieść dyskusję o UFO od sensacji do analizy, zachowując dystans do bezkrytycznego entuzjazmu, ale również do bagatelizowania i ośmieszania" – mówił Marek Sekielski w rozmowie z portalem "Wirtualne Media".

"Kanał o UFO" z pierwszym filmem o raportach i zeznaniach w USA

"Kanał o UFO" został odpalony w czwartek i oprócz krótkiej zapowiedzi, jest już na nim pierwszy pełny film zatytułowany "Ujawnienie prawdy o UFO - oficjalne raporty i zeznania w USA".

"Pentagon powołuje agencję AARO do zbadania tematu UAP (dawniej UFO), NASA publikuje własny raport i powołuje dyrektora do spraw badania UAP, w tym samym czasie przed senacką komisją, pod przysięgą zeznaje sygnalista, były agent wywiadu David Grusch, który szokuje wszystkich - Amerykanie mają odzyskane pojazdy nieludzkiej inteligencji oraz tajne programy inżynierii wstecznej. Kongres idzie za ciosem i proponuje UAP Disclosure Act, ustawę, która ma raz na zawsze ujawnić wszystkie informacje o niezidentyfikowanych obiektach i fenomenach" – czytamy w opisie.

Migas i Kijewski przy opowiadaniu o współczesnym "renesansie UFO", poruszają też temat historii zjawiska w m.in. popkulturze: "od Foo Fighters, Roswell, projekt Blue Book i pracy jaką wykonał J. Allen Hynek, przez panel Robertsona i raport Condona, aż po ujawnienie AATIP dokonane przez Luis Elizondo i Leslie Kean w The New York Times 16 grudnia 2017 roku".

Prowadzący zapowiedzieli też, że w następnych odcinkach nie będą opierać się tylko na twardych danych i oficjalnych dokumentach, ale będą też odnosili się "do szerokiego folkloru, opowiadali o incydentach, również w Polsce, czyli takim UFO fenomenie".