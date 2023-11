Zanim policja znalazła zwłoki przyszedł SMS. Ojciec czwórki dzieci zamordowany

Agnieszka Miastowska

K oszmar musi przeżywać czwórka dzieci, które trafiły do domu dziecka i tym razem nie mogą mieć nadziei, że szybko go opuszczą. Mowa o rodzinie z Rzeszowa – ojciec dzieci został znaleziony martwy, a matka trafiła do aresztu. Ich dzieci, które wcześniej bywały w domach dziecka, teraz nie mają już gdzie wrócić. SMS-a z informacją o śmierci mężczyzny pierwsza wysłała żona zmarłego Dariusza.