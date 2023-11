Krzysztof Kamiński zmarł w wieku 72 lat. Był pochodzącym z Piotrkowa Trybunalskiego aktorem, lektorem, reżyserem widowisk i spektakli plenerowych.

Krzysztof Kamiński zmarł w wieku 72 lat Fot. www.piotrkow.pl

O śmierci aktora poinformował piotrkowski urząd miasta. "W wieku 72 lat zmarł piotrkowski aktor, obdarzony magicznym głosem lektor oraz reżyser widowisk i spektakli plenerowych Krzysztof Kamiński" – czytamy we wpisie na stronie i Facebooku.

"Na pytanie – kim jest i jak go można przedstawić? – odpowiadał: 'Jestem człowiekiem teatru'. Przez piętnaście lat związany był z Teatrem Powszechnym w Łodzi, skąd wyemigrował w stanie wojennym do Niemiec. Po dwudziestu pięciu latach emigracji – jak mówił 'Teatr po prostu we mnie wybuchł'. Po powrocie do rodzinnego Piotrkowa Trybunalskiego zajął się tworzeniem autorskich spektakli i wielkich widowisk historycznych" – wspomina magistrat.

Krzysztof Kamiński wyemigrował do Niemiec w latach 80. Pracował tam fizycznie na utrzymanie rodziny. Ciągle brakowało mu jednak kontaktu z polską kulturą, sztuką, polskim słowem. Postanowił na małym magnetofonie nagrywać wiersze, które zostały później wydane na kasecie. M.in. w 1999 roku firma ODSI z Piotrkowa wypuściła kasetę pod tytułem "Bliżej Boga" z tekstami Karola Wojtyły.

Po powrocie do Piotrkowa Trybunalskiego z sukcesami zrealizował też dwa widowiska historyczne – w 2007 "Zygmunt August w Piotrkowie" z Jerzym Zelnikiem w roli głównej oraz "Kmicic Europy, czyli Sąd nad Krzysztofem Arciszewskim" (2010), gdzie w głównej roli obsadził Olafa Lubaszenkę. Krzysztof Kamiński był współautorem scenariuszy do obu spektakli.

Krzysztof Kamiński zmarł w wieku 72 lat. Był aktorem, lektorem, reżyserem

Krzysztof Kamiński był aktorem i reżyserem teatralnym, ale występował też w mniejszych rolach filmach i serialach. Mogliśmy go zobaczyć m.in. w "Sztosie 2" (Bronek Liliput), "Ciszy nad rozlewiskiem" (Zdzisio), "Pensjonacie nad rozlewiskiem" (Zdzisio), "Piąte: nie odchodź" (Nauczyciel biologii), "Baron24" (żul Teodor), "Prawdzie" (Pan X) czy "Świecie według Kiepskich" (stara Cyganka).

Piotrkowski magistrat przypomina, że ponadto był twórcą cyklu płyt z poezją do muzyki filmowej Michała Lorenca, wydał m.in. wiersze (Norwida) oraz niezwykły zbiór poezji R.M. Rilke, T. Borowskiego i K. Przerwy Tetmajera pt. "Salome". Był także autorem spektaklu "Miłość jest najważniejsza" z tekstami Karola Wojtyły i muzyką Michała Lorenca. Sztuka oprócz rodzimych pokazów wystawiana była także w kraju i za granicą (m.in. Włochy, Stany Zjednoczone).

W październiku Krzysztof Kamiński miał polecieć do USA, by pokazać spektakl "Miłość jest najważniejsza" Polonii w Phoenix. Musiał jednak odwołać plany. "Nie zdążyłem... Choroba" – napisał na Facebooku trzy dni przed swoją śmiercią. Zmarł 13 listopada 2023 roku.