Mejza i Matecki wybuczani w Sejmie. "Zawyła większość niemiecka"

Ślubowanie posłów Łukasza Mejzy i Dariusza Mateckiego nie przebiegło zapewne tak, jak życzyliby sobie tego ci politycy. Reakcja sali była jednoznaczna – Mejza i Matecki zostali wybuczeni. Matecki wydarzenie to skomentował na swoim Facebooku. "Zawyła większość niemiecka" – skomentował reakcję posłów.

Łukasz Mejza i Dariusz Matecki złożyli przysięgi w Sejmie. Wybuczano ich Fot. ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER

Mejza i Matecki wybuczani

W poniedziałek podczas inauguracyjnego posiedzenia Sejmu X kadencji posłowie składali ślubowanie. Najpierw jednak miejsce miało przemówienie Andrzeja Dudy i Marka Sawickiego. Następnie nazwiska posłów były po kolei wyczytywane, każdy z kolejno wywołanych posłów wstawał i wypowiadał słowo "ślubuję". Poseł mógł dodać zdanie: "Tak mi dopomóż Bóg". Pierwszy przysięgę złożył właśnie marszałek senior Marek Sawicki z PSL-u. Kolejność składania ślubowania była zgodna z porządkiem zajmowanych miejsc na sali posiedzeń. Przyszedł więc również czas na ślubowanie Łukasza Mejzy, ale to przebiegło zupełnie inaczej. Poseł powtórzył tę samą formułkę co każdy ślubujący, ale to reakcja obecnych w Sejmie była odmienna.

Ci zaczęli buczeć, okazując swoje niezadowolenie z wyboru Łukasza Mejzy na posła. Podobnie sala sejmowa zareagowała na składanie przysięgi przez Dariusza Mateckiego. "Zawyła większość niemiecka" - odpowiedział na Facebooku Matecki. Przypomnijmy, jakie zarzuty ciążyły nad Łukaszem Mejzą. Jak już pisaliśmy w naTemat, afera wybuchła w listopadzie 2021 roku, gdy Wp.pl ujawniła, że Mejza założył w przeszłości firmę medyczną, która miała się specjalizować w wysyłaniu chorych m.in. na raka, Alzheimera czy Parkinsona na kosztowne leczenie. Ówczesny wiceminister sportu osobiście jeździł i przekonywał rodziców chorych dzieci, że terapia jego firmy je wyleczy. Cena wyjściowa wynosiła 80 tys. dolarów. Tylko, że metoda, którą zachwalał, nie miała medycznego potwierdzenia. Efektem afery ujawnionej przez WP było odejście Mejzy ze stanowiska wiceministra w rządzie Polityk w oficjalnym oświadczeniu zamieszczonym m.in. w mediach społecznościowych napisał, że "odchodzi z podniesionym czołem". Wp w 2021 roku donosiło też, że polityk handlował maseczkami bez atestów i miał niespłacone długi firmy. Powoływał się także na wpływy w jednej z giełdowych spółek bez jej wiedzy.

Ślubowanie posłów – Grzegorz Braun zmienił formułę

To nie koniec niespodzianek, jakie miały miejsce na ślubowaniu posłów. Grzegorz Braun postanowił formułę ślubowania wzbogacić. – W Trójcy jedyny i wszyscy święci – dodał do słów przysięgi poseł Konfederacji.

Niektórzy posłowie wybrali wersję, w której w żaden sposób nie odnoszą się do Boga. W gronie posłów, którzy wybrali krótszą wersję, bez zdania: Tak mi dopomóż Bóg", znalazło się wielu przedstawicieli opozycji z KO i Lewicy, m.in. lider PO Donald Tusk czy kandydat na wicepremiera w opozycyjnym rządzie Krzysztof Gawkowski, który jednak nie kryje się ze swoją wiarą.

Na opozycji formułę "Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg" wybrali liderzy Trzeciej Drogi: Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Szymon Hołownia.