"Koniec obrażania!". Wit z TVN24 nie wytrzymał zachowania polityka PiS

Politycy PiS znani są z tego, że ignorują tych dziennikarzy, którzy zadają im trudne pytania. W dniu pierwszego posiedzenia nowego Sejmu wymownie sytuację skomentował reporter TVN24 Radomir Wit. Jak stwierdził, w rozmowie z Piotrem Glińskim "kończy się czas obrażania dziennikarzy".

"Koniec obrażania dziennikarzy". Wit nie wytrzymał zachowania Glińskiego. Fot. Radomir Wit/serwis X/zrzut ekranu

"Koniec obrażania dziennikarzy". Mocna reakcja Wita na zachowanie Glińskiego

"Słucham dziś wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego. Patrzę na zachowanie rzecznika PiS. Próbowałem rozmawiać z ministrem kultury (fragment poniżej). Obóz odchodzącej władzy nadal nie zrozumiał, dlaczego jest obozem odchodzącej władzy. Pokora i umiar to owszem, ale nie po stronie PiS" – napisał w mediach społecznościowych dziennikarz Radomir Wit.

Do wpisu dołączył nagranie, na którym widzimy, że Piotr Gliński kłóci się z grupą dziennikarzy w Sejmie. Polityk PiS przekonuje ich, że Wit z TVN24 nie jest dziennikarzem, gdyż pracuje w instytucji, która zajmuje się manipulacją.

– Koniec tego obrażania dziennikarzy – kwituje jego zachowanie i wywód dziennikarz TVN24. Dodaje też, że Gliński obraża ludzi, w których imieniu reporter telewizji zadaje mu pytania.

To nie pierwsza taka sytuacja z udziałem polityków PiS

Podobną sytuację ostatnio miała też jego redakcyjna koleżanka. Reporterka TVN24 Agata Adamek podeszła niedawno do grupy polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy stali przy oknie.

Reporterka próbowała rozmawiać z politykami PiS: Jarosławem Sellinem, Maciejem Wąsikiem i Piotrem Glińskim, którzy w bardzo dobrych humorach stali obok siebie.

– Czy będzie większość na kolejną kadencję dla Zjednoczonej Prawicy? – zapytała wówczas Agata Adamek. – Nie słyszę – odpowiedział jej Jarosław Sellin. Kolejna próba zadania tego samego pytania zakończyła się taką samą odpowiedzią odchodzącego wiceministra kultury.

– Zadaje pani tendencyjne pytania, jak zawsze – rzucił w pewnym momencie mocno rozbawiony również odchodzący minister kultury Piotr Gliński. – Co w tym tendencyjnego? – dopytywała reporterka. – To już pani wie najlepiej. Pozdrawiamy, serdecznie dziękujemy – odparł Gliński.

Adamek nie zamierzała jednak odpuszczać i po kolejnym pytaniu skierowała mikrofon w kierunku Macieja Wąsika. – Kogo? – śmiał się obecny jeszcze wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Więcej na ten temat pisaliśmy pod tym linkiem.

Dodajmy też, że w poniedziałek wieczorem Mateusz Morawiecki wraz ze swoim gabinetem zjawili się w Pałacu Prezydenckim, aby złożyć dymisję rządu. Po chwili prezydent wręczył mu dokument potwierdzający, że desygnuje go na premiera i powierza mu misję tworzenia nowego rządu.

– To dla Polski było dobre 8 lat. Będę to powtarzał w nieskończoność: w moim najgłębszym przekonaniu było to dobre dla Polski 8 lat – powiedział Andrzej Duda na tym spotkaniu. PiS jednak nie ma szans, aby utworzyć rząd.

Dobitnie pokazały to głosowania ws. wyboru wicemarszałków PiS w Sejmie i Senacie. Partia nie ma na tych stanowiskach na ten moment swoich przedstawicieli, gdyż zabrakło im głosów.

