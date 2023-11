Upokorzenie goni upokorzenie. PiS bez wicemarszałka także w Senacie

PiS nie ma w poniedziałek szczęścia w głosowaniach parlamentarnych. Po tym jak Elżbieta Witek nie została wicemarszałkinią Sejmu, wieczorem przedstawiciel tej partii Marek Pęk nie dostał też wystarczającej liczby głosów, aby być wicemarszałkiem Senatu.

Marek Pęk nie będzie wicemarszałkiem Senatu. Fot. Tomasz Jastrzebowski/REPORTER

Marek Pęk nie będzie wicemarszałkiem Senatu

Marek Pęk z PiS nie dostał wymaganej bezwzględnej większości głosów, aby objąć stanowisko wicemarszałka izby niższej. Wicemarszałkami Senatu zostali za to: Rafał Grupiński (KO), Magdalena Biejat (Lewica) oraz Michał Kamiński (Trzecia Droga).

Przypomnijmy, że w nowej kadencji Sejmu będzie na razie pięcioro wicemarszałków. Dorota Niedziela i Monika Wielichowska z Koalicji Obywatelskiej, Krzysztof Bosak z Konfederacji, Włodzimierz Czarzasty z Nowej Lewicy i Piotr Zgorzelski z Polskiego Stronnictwa Ludowego – oto nowi wicemarszałkowie Sejmu X kadencji.

PiS nie będzie miał też na razie wicemarszałka Sejmu

Swojego przedstawiciela w prezydium Sejmu nie będzie miało Prawo i Sprawiedliwość, czyli największy klub parlamentarny. Na kandydaturę Elżbiety Witek nie zgodziła się większość posłanek i posłów, a PiS innego kandydata nie wskazał.

– Ponieważ Sejm nie dokonał wyboru wicemarszałka Sejmu (z PiS – red.), wybór ten zostanie przeprowadzony w późniejszym terminie – poinformował marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

– Opozycja jest taka, jaka jest. Teraz jest co prawda większością, ale to opozycja totalna. Jak się zachowywała to każdy, kto nie ma jakiejś bieli na oczach, to widział w ciągu tych lat. To jest przepaść kulturowa i sądzę, że ona uniemożliwiła wybór pani Witek, bo ona jest z innego świata, innej kultury, tej wyższej. Oni są z tej niższej – skomentował to, co się stało prezes PiS Jarosław Kaczyński. Stwierdził też, że nie będzie innego kandydata PiS na to stanowisko.

W poniedziałek również Elżbieta Witek przegrała już inne głosowanie – w sprawie wyboru marszałka Sejmu. Został nim Szymon Hołownia (265 głosów). Na posłankę PiS zagłosowały 193 osoby.