Ludzie zwrócili uwagę Magdzie Gessler. Poszło o jej zachowanie wobec wnuka

Na przestrzeni ostatnich lat Magda Gessler została babcią dwukrotnie. Jej córka, Lara Gessler w 2020 roku urodziła córeczkę Nenę, a dwa lata później synka Bernarda. Teraz restauratorka postanowiła pochwalić się czułym nagraniem z wnukiem. Internauci zdecydowali się dać jej parę rad, na co gwiazda telewizji TVN odpowiedziała.

W ostatnim czasie Magda Gessler miała sporo powodów do świętowania. W zeszłym roku jej córka Lara Gessler wraz z mężem Piotrem Szelągiem powitali na świecie swoją drugą pociechę, syna Bernarda. Wówczas w swoich mediach społecznościowych zamieściła nawet specjalny post, w którym gratulowała zakochanym.

Z kolei w lipcu tego roku ojcem został syn restauratorki, Tadeusz Müller. Tym sposobem gwiazda telewizji TVN doczekała się trójki wnucząt. Często chwali się w mediach społecznościowych wspólnie spędzanym czasem. Przez to dość często musi mierzyć się z krytyką czy "złotymi radami" ze strony internautów.

Internauci radzą Gessler, jak powinna usypiać wnuka. Restauratorka tłumaczy

Tym razem Magda Gessler w najnowszym poście na Instagramie postanowiła pochwalić się kadrem wspólnie spędzanego czasu z wnukiem. Na załączonym wideo widać jak celebrytka buja do snu najmłodszego członka rodziny, Antoniego Müllera. "Usypiam mojego Antonia. Śpiewam mojemu wnusiowi Antosiowi" – czytamy pod nagraniem.

https://www.instagram.com/reel/CzkEgQZIM7I/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==

Nie trzeba było długo czekać, by internauci w komentarzach dorzucili swoje przysłowiowe trzy grosze. Nie zabrakło oczywiście wpisów pełnych zachwytu odnośnie tego, jak Magda Gessler odnajduje się w roli babci.

"Jak to mówią, 'Bóg nie może być wszędzie, dlatego stworzył babcię'"; "Identycznie moja mama usypiała mojego syna i tylko ona potrafiła to zrobić w pierwszych dniach jego życia. Moc babć"; "U mnie babcia usypia synka baaardzo podobnie"; "Ja mam jednego i zwariowałam na jego punkcie. Wiem, co pani czuje, babcie górą" – pisali użytkownicy.

Nie zabrakło jednak również słów krytyki, odnoszących się do sposobu, w jaki restauratorka usypiała swojego wnuka. Pojawiły się twierdzenia, że może to dziecku zaszkodzić. "Tragedia w taki sposób lulać dziecko"; "Pani Magdo, nie tak gwałtownie"; "Ale pani nim trzęsie" – czytamy.

Choć do słów krytyki restauratorka nie postanowiła się odnieść, to podziękowała za pozytywne komentarze od swoich fanów. "Dziękuje za ciepłe słowa. W zasadzie to nie usypianie, a zabawa podczas wspólnego obiadu z rodziną. Oszalałam!" – wytłumaczyła restauratorka swoje zachowanie na nagraniu.

Przypomnijmy, że Gessler od wielu lat prowadzi kultowy program na antenie telewizji TVN. To właśnie on wyprowadziła z trudnej sytuacji wiele restauracji w Polsce. Niestety to się wiąże z tygodniami poza domem.

"Moim życiu dominuje praca. Wyjazdy na 'Kuchenne rewolucje' to ponad 200 dni w roku, dochodzi 'MasterChef' i inne projekty. Gdy tylko mam wolne, natychmiast spędzam ten czas z rodziną, albo nie ukrywam, że wyjeżdżam gdzieś, gdzie mogę odpocząć i po prostu być Magdą" – zdradziła w rozmowie z "Faktem".