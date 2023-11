Jak wynika z badań przeprowadzonych przez brytyjską firmę OAG, Lotnisko Chopina w Warszawie jest najpunktualniejszym w całej Europie. A jak jeśli chodzi o ranking na skalę światową? Tam również możemy pochwalić się bardzo wysokim miejscem.

Lotnisko Chopina jest najpunktualniejszym portem w Europie fot. eastnews / Tomasz Jastrzebowski/REPORTER

Oprócz pasażerów, którzy pojawiają się na lotniskach na ostatnią chwilę, tuż przed odlotem, prawdopodobnie niewiele jest osób, które są zadowolone z opóźniającego się wylotu. A z jakiego lotniska w Europie powinniśmy lecieć, jeśli chcemy być niemalże stuprocentowo pewni, że nasz samolot odleci na czas?

Według badań przeprowadzonych przez OAG, globalnego dostawcę danych dotyczących podróży z siedzibą w Wielkiej Brytanii, najpunktualniejszym lotniskiem w Europie jest port lotniczy im. Chopina w Warszawie.

OAG w swoich analizach pod uwagę bierze godzinę odlotu samolotu, ale nawet przy innej metodologii stosowanej np. przez Eurocontrol (punktualność odlotu i przylotu statku powietrznego) Lotnisko Chopina nadal pozostaje na podium. OAG Podano w komunikacie prasowym

Wysokie miejsce zajmujemy również na tle lotnisk na całym świecie, bo w tym rankingu plasujemy się na szóstej pozycji.

Stanisław Wojtera, prezes Polskich Portów Lotniczych w komunikacie prasowym komentował, że to wielki sukces, że samoloty z warszawskiego portu odlatują zgodnie z planem, mimo że korzystają z niego tysiące pasażerów dziennie i kończy się jego przepustowość.

W komunikacie zwrócił także uwagę na to, że ruch w stosunku do tego samego okresu w rekordowym 2019 roku odbudował się w 98 procentach. W 2023 roku Lotnisko Chopina odprawiło 15 mln 740 tys. 807 pasażerów, a przed nami jeszcze gorący okres wyjazdów świątecznych i noworocznych.

A dokąd najczęściej latamy z warszawskiego portu? Jak wskazują dane, w skali 10 miesięcy, od stycznia do października były to loty do Londynu, Paryża, Antalyi, Amsterdamu, Frankfurtu i Dubaju.

Nieco inaczej wyglądało to w ciągu minionego października. Tam widać już ucieczkę przed chłodniejszym klimatem, bo najczęściej lataliśmy między innymi do Hiszpanii, Włoch i Turcji.

