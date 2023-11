Brad Pitt ma randkować z piękną brunetką. Dziewczyna gwiazdora jest młodsza o 27 lat

Brad Pitt od zawsze miał powodzenie u kobiet. Pojawiają się coraz silniejsze przesłanki sugerujące, że relacja między byłym mężem Angeliny Jolie a 32-letnią Ines de Ramon ewoluuje w coś więcej niż przelotny romans. Mimo że 59-letni aktor podjął już pierwsze istotne kroki w swoim związku z młodszą partnerką, zdecydował się na chwilę wstrzymać z pewnymi decyzjami.

Z kim randkuje teraz Brad Pitt? Dziewczyna aktora jest młodsza o 27 lat Fot. Instagram.com / @ADRIAN DENNIS/AFP/East News

Z kim randkuje Brad Pitt? Media twierdzą, że aktor przedstawia 32-latkę jako "swoją dziewczynę"

Brad Pitt jest niewątpliwie jedną z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd Hollywood. Jako aktor uznawany za jednego z najatrakcyjniejszych mężczyzn na świecie, zawsze wzbudzał zainteresowanie swoim życiem uczuciowym. Po 59 latach życia ma za sobą kilka romansów i dwa małżeństwa, które zakończyły się rozwodem.

Od czasu definitywnego rozstania z Angeliną Jolie w 2016 roku, Pitt nie był w żadnym trwałym związku, choć łączono go z takimi osobami jak Nicole Poturalski i Emily Ratajkowski.

Obecnie, jak podają międzynarodowe tabloidy, jego związek z Ines de Ramon staje się coraz poważniejszy, co może wskazywać na jego poszukiwanie stabilności.

Spekulacje na temat związku Brada Pitta i Ines de Ramon zaczęły się mniej więcej rok temu. W listopadzie 2022 aktor i o 27 lat młodsza projektantka biżuterii po raz pierwszy zostali zauważeni razem przez media.

W tym czasie Ines, która nie była związana z przemysłem rozrywkowym, wciąż formalnie pozostawała w związku małżeńskim z Paulem Wesleyem, znanym z "Pamiętników Wampirów", chociaż para żyła w separacji.

Wygląda na to, że przez ostatni rok Brad i Ines stali się sobie bardzo bliscy, ponieważ "People" podało, że Pitt oficjalnie przedstawia de Ramon jako "swoją dziewczynę".

"To pierwszy prawdziwy związek Brada od czasu rozwodu" – donosi informator serwisu.

Źródło magazynu "People" ujawnia, że Ines sprawia, że Brad jest bardzo szczęśliwy, lecz aktor jeszcze nie czuje się gotowy, by w pełni zaangażować nową partnerkę w życie swojej rodziny i przedstawić ją swoim dzieciom. Według informatora "ich związek rozwija się pomyślnie", ale 59-letni Pitt pragnie upewnić się co do głębi ich wzajemnych uczuć.

"To nie tak, że nie kocha Ines, po prostu chce mieć pewność, że ten związek przetrwa długą drogę, zanim on zrobi ważny krok" – dodało źródło serwisu.

Historia związku "najpiękniejszej pary" amerykańskiego show-biznesu

Angelina Jolie i Brad Pitt byli jednym z najbardziej ikonicznych i rozpoznawalnych małżeństw w świecie show-biznesu. Spotkali się na planie filmu "Pan i Pani Smith" w 2004 roku.

Wówczas Pitt był jeszcze w związku z Jennifer Aniston. W 2005 roku, po ogłoszeniu rozwodu Brada z Jennifer, para zaczęła oficjalnie się spotykać, stając się szybko obiektem zainteresowania mediów na całym świecie.

Po latach związku, w sierpniu 2014 roku, postanowili przypieczętować swoją miłość ślubem podczas ceremonii we francuskiej posiadłości.

Małżonkowie zdecydowali, że chcą mieć dużą rodzinę. Oto wszystkie dzieci Angeliny Jolie i Brada Pitta:

Maddox Chivan (ur. 5 sierpnia 2001): Jolie adoptowała Maddoxa z Kambodży w 2002 roku. Brad później adoptował chłopca jako swojego syna.

Pax Thien (ur. 29 listopada 2003): Jolie adoptowała Paxa z Wietnamu w 2007 roku. Następnie Brad również go adoptował.

Zahara Marley (ur. 8 stycznia 2005): Jolie adoptowała Zaharę z Etiopii w 2005 roku. Brad także stał się jej adoptowanym ojcem.

Shiloh Nouvel (ur. 27 maja 2006): Shiloh jest pierwszym biologicznym dzieckiem Brada i Angeliny.

Knox Léon i Vivienne Marcheline (ur. 12 lipca 2008): To bliźniaki i drugie oraz trzecie biologiczne dzieci pary.

Niemniej jednak ich małżeństwo nie przetrwało. We wrześniu 2016 roku Angelina złożyła wniosek o rozwód. Proces rozwodowy trwał wiele lat, a kwestie dotyczące opieki nad dziećmi były szeroko komentowane w mediach.

Swego czasu było głośno o tym, że Pitt miał stosować wobec aktorki i pociech przemoc fizyczną. Jakiś czas temu zagraniczne serwisy pisały o tym, aktorka pozwała byłego męża w związku z podróżą samolotem w 2016 roku. Podczas lotu miało dojść do karczemnej awantury. Jolie później pokazała nawet zdjęcia siniaków, które miał jej nabić mąż.