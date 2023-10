Zoë Kravitz i Channing Tatum, po dwóch latach bycia razem, są rzekomo gotowi na poważniejszy krok w swoim związku – ślub. Według najnowszych informacji z zagranicznych mediów gwiazdor filmu "Magic Mike" poprosił o rękę swoją ukochaną. Para została ostatnio dostrzeżona razem, bawiąc się na halloweenowym przyjęciu organizowanym przez Kendall Jenner.

Zoë Kravitz i Channing Tatum wezmą ślub? Media dostrzegły pierścionek Fot. YouTube.com / @Access Hollywood

Zoë Kravitz i Channing Tatum wezmą ślub? Media dostrzegły pierścionek

Po raz pierwszy w mediach pojawiły się plotki o randkach Channinga Tatuma i Zoë Kravitz w styczniu 2021 roku, po tym jak aktorka złożyła pozew o rozwód z byłym mężem i aktorem Karlem Glusmanem. W tym czasie źródła zaprzeczyły, że aktorzy są w związku.

"Pracują razem nad nadchodzącym projektem i nie jest prawdą, że się spotykają" – powiedział informator serwisowi "People".

Dopiero parę miesięcy później, we wrześniu 2021 roku źródła potwierdziły, że Tatum i Kravitz rzeczywiście są parą. Ich romans został oficjalnie ogłoszony na czerwonym dywanie podczas Gali Met w 2021 roku.

W październiku 2021 roku duet został przyłapany na trzymaniu się za ręce. Potem w Halloween widziano ich przebranych za postacie z "Taksówkarza". Następnie w 2022 roku Kravitz otwarcie opowiedziała o swoim związku z Tatumem.

"Rozśmiesza mnie i oboje naprawdę kochamy sztukę i rozmowy o sztuce oraz odkrywanie, dlaczego robimy to, co robimy. Uwielbiamy oglądać filmy, rozkładać je na czynniki pierwsze, rozmawiać o nich i rzucać sobie nawzajem wyzwania" – powiedziała Kravitz w rozmowie z "GQ" w listopadzie 2022 roku.

Przy okazji pojawienia się na styczniowej okładce "Vanity Fair", Tatum udzielił wywiadu, w którym oznajmiał, że Kravitz jest "osobą, z którą chcesz tworzyć". Dodał: "To naprawdę ma tę perspektywę, której nieustannie poszukuję".

W miniony weekend para uczestniczyła w imprezie halloweenowej zorganizowanej przez Kendall Jenner w Chateau Marmont. Gwiazda "Batmana" postawiła na strój Rosemary Woodhouse, podczas gdy Tatum przebrał się za jej dziecko, zakładając jasnoniebieskie śpiochy i czapkę.

Mimo trzymania w ręce imponującego noża kuchennego Zoë Kravitz przyciągnęła uwagę mediów głównie dzięki spektakularnemu pierścionkowi na jej palcu serdecznym. Zagraniczne serwisy nie mają wątpliwości, że aktorzy zaręczyli się.

Na ich profilach na Instagramie nie odnajdziemy jednak wspólnych zdjęć. Wszystko wskazuje na to, że aspirują do tego, by ich związek był wystawiony na oczy fanów i mediów z całego świata.

Nadmieńmy, że w latach 2009-2018 Tatum był mężem Jenny Dewan, z którą ma 10-letnią córkę. Po rozstaniu aktor znany m.in. z filmów "Step Up", "Magic Mike", "21 Jump Street", "I że cię nie opuszczę" i "Zaginione miasto" związał się z brytyjską piosenkarką Jessie J. Ich związek zakończył się jednak w 2020 roku.

Tymczasem Kravitz, która zagrała ukochaną Batmana z 2022 roku, była związana z Karlem Glusmanem od 2019 do 2021 roku. Poznała Tatuma, kiedy obsadziła go w roli złego dyrektora technicznego w swoim wciąż nadchodzącym thrillerze "Pussy Island". Fani niezmiennie zachwycają się urodą 34-letniej Zoë, która jest córką Lisy Bonet i znanego wokalisty Lenny'ego Kravitza.