Open'er Festival właśnie ogłosił pierwszą headlinerkę przyszłorocznego wielkiego wydarzenia muzycznego. Jak się okazało, drugą szansę na występ w Polsce otrzymała Dua Lipa. Przypomnijmy, że gwiazda miała wystąpić podczas ubiegłorocznego festiwalu. Niestety koncert zagranicznej artystki pokrzyżowało załamanie pogody.

Dua Lipa po raz pierwszy miała wystąpić w Polsce podczas ubiegłorocznej edycji Open'er Festival. Niestety uczestnicy Open'era musieli chwilowo zostać ewakuowani z miejsca imprezy ze względu na burzę. Część koncertów ostatecznie jedynie przesunięto, ale niektóre z nich odwołano w ogóle. Na scenie ostatecznie nie pojawiła się między innymi brytyjsko-albańska wokalistka.

Zagraniczna artystka postanowiła natychmiastowo skomentować odwołanie swojego koncertu na festiwalu. W relacji na Instagramie Dua Lipa opublikowała krótkie oświadczenie.

"Open'erze, jestem zdruzgotana, ale niestety uznano, że nasz występ dziś wieczorem mógłby zagrozić naszemu bezpieczeństwu. Wrócimy tak szybko, jak tylko będziemy mogli" – poinformowała swoich rozczarowanych fanów artystka.

Dua Lipa po raz drugi na Open'erze. Rok temu nie wystąpiła przez pogodę

Warto podkreślić, że organizatorzy dołożyli wszelkich starań, żeby zadośćuczynić zawiedzionych fanów. Teraz zapowiedziano, że artystka powróci do Polski już w przyszłym roku. To właśnie Dua Lipa została ogłoszona pierwszą headlinderką Open'er Festival 2024!

"Dua Lipa pierwszą headlinerką Open'era 2024! Obiecała, że wróci. I wraca, najszybciej jak to było możliwe! Widzimy się 4 lipca w Gdyni, na Orange Main Stage" – czytamy na oficjalnym profilu festiwalu na Instagramie.

Przypomnijmy, że Dua Lipa to niespełna 27-letnia piosenkarka, która swoją karierę zaczęła w wieku 14 lat, gdy wstawiała swoje covery słynnych piosenek na YouTube. Wokalistka zdobyła wiele nagród, w tym m.in. dostała dwie nagrody Grammy w 2019 roku i jedną w 2021. Dua Lipa współpracowała z wieloma słynnymi artystami, jak Miley Cyrus, Calvin Harris czy Elton John.

Artystka za sprawą kawałka "New Rules" stała się najmłodszą artystką z ponad miliardem odsłon na YouTube. Jej druga płyta "Future Nostalgia" dotarła na sam szczyt w kilkunastu krajach. Oprócz tego, że przekroczyła liczbę 18 mld streamów, to na dodatek może dzięki niej słuchać takich hitów jak "Don't Start Now", "Physical" czy "Levitating".

Dua Lipa dzięki tegorocznemu sukcesowi "Dance The Night" z filmu "Barbie" może już w przyszłym roku powiększyć swoją kolekcję nagród. Teraz kolejny rozdział swojej kariery zapowiedziała najnowszym utworem "Houdini".

"Spora część tego albumu została napisana w radosnych chwilach absolutnego chaosu i opowiada o tym, jak poruszałam się po świecie z lekkością i optymizmem" - tłumaczy Dua Lipa. To idealne wejście w Open'erowy klimat. Miejmy nadzieję, że tym razem nic nie przeszkodzi, a artystka wystąpi na jednym z największych corocznych festiwali muzycznych w Polsce.