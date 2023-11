Jan Kliment nie "zagrzał" długo miejsca w fotelu jurorskim w programie "Mam talent". Zamiast niego w kolejnej edycji pojawi się m.in. młoda artystka Julia Wieniawa. Choć w nowym wywiadzie zdradził, jak czuł się po zwolnieniu z TVN, to gdy padło pytanie o jego następczynie, przerwał rozmowę.

Jan Kliment stracił pracę w "Mam talent". fot Artur Zawadzki/REPORTER

Po tym, jak w stacji TVN rolę dyrektorki przejęła Lidia Kazen zaczęły się spore zmiany w kultowych formatach. Przyszedł też czas na odświeżenie "Mam talent". W ostatnich edycjach jurorami byli: Małgorzata Foremniak, Jan Kliment i Agnieszka Chylińska. Ostatnia z wymienionych zostanie w tym gronie, ale do niej dołączą: Julia Wieniawa i Marcin Prokop.

Jan Kliment o zwolnieniu z TVN

Były juror razem z żoną Lenką Klimentovą był ostatnio gościem na gali II edycji Kampanii "Badaj się regularnie". Gwiazdorska para chętnie udzielała wywiadów.

Reporter Świata Gwiazd w pewnym momencie zapytał tancerza, jak zniósł pożegnanie z pracą w "Mam talent".

– Ja byłem tam taką świeżynką. Na co dzień robię inne rzeczy, sędziuję zawodowo. Ćwiczę pary czy to do ślubu, czy teraz szykujemy pierwszy obóz. Telewizja jest fajna, ale to zawsze było chwilowo. (…) To, że oni zmienili decyzję po dwóch latach to nie szkodzi, niech próbują. Może zadzwonią: 'Janek jednak wracaj! – zażartował.

Na kolejne pytanie już jednak nie odpowiedział. Dotyczyło ono angażu Julii Wieniawy. Przypomnijmy, że znalazły się osoby, nawet te znane, które krytykowały produkcję za decyzję o zaproszeniu do programu młodej artystki. – Jestem zdumiony decyzją TVN, by lubianą i utalentowaną aktorkę Małgorzatę Foremniak zastąpić drętwą pseudoaktorką i udającą piosenkarkę, niezdolną Julią Wieniawą. (...) Wieniawa nie ma refleksji co do własnych braków, bo w jej próbach aktorskich i wokalnych nie ma żadnego progresu – mówił na przykład Robert Kozyra.

Kliment z żoną nie chcieli przedstawić swojego zdania w tym temacie. Lenka ucięła wywiad słowami: – Nie będziemy się chyba na ten temat wypowiadać, to nam nie wypada. Jesteśmy tu z innego powodu, a nie po to, by komentować "Mam Talent!".