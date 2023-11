Cugowski i Trojanowska razem?! Budka Suflera przygotowuje coś specjalnego

To prawdziwa gratka dla fanów Budki Suflera. Zespół w przyszłym roku będzie świętował swoje 50-lecie. Z tej okazji zaproszono do współpracy przy specjalnym koncercie dawne gwiazdy m.in. Krzysztofa Cugowskiego i Izabelę Trojanowską.

Cugowski i Trojanowska zaproszeni na koncert 50-lecia Budki Suflera. Fot. Lukasz Kalinowski/East News // Fot. Piotr Kamionka/REPORTER

Historia Budki Suflera sięga 70. lat. To wtedy Romuald Lipko ze swoimi kolegami, w tym także z Krzysztofem Cugowskim założył w Lublinie zespół. Skład formacji zmieniał się.

Wielu znanych dziś artystów wylansowało prawdziwe hity. Śpiewali m.in.: Stanisław Wenglorz, Romuald Czystaw ("Za ostatni grosz" czy "Nie wierz nigdy kobiecie"), Izabela Trojanowska, Urszula ("Luz, blues, w niebie same dziury", "Dmuchawce, latawce, wiatr"), Felicjan Andrzejczak ("Jolka, Jolka pamiętasz", "Noc komety").

Na przestrzeni tych kilku dziesięcioleci Cugowski zaliczył spięcia z pozostałymi członkami formacji. Bez wątpienia jednak jego głos najbardziej kojarzy się z Budką. Wokalista wykonywał "Takie tango", "Bal wszystkich świętych" i dziesiątki innych kultowych piosenek.

W 2014 roku oficjalnie zakończono istnienie grupy. Powrócono na scenę pięć lat później, ale już bez Cugowskiego. Niestety lider Romuald Lipko w 2020 roku przegrał walkę z nowotworem.

To nie był koniec zmian w Budce Suflera. Grupa koncertowała, a z muzykami ćwiczyli nowi wokaliści.

50-lecie Budki. Zaproszono największe gwiazdy

W 2024 roku minie dokładnie 50 lat od kiedy Budka zagrała pierwszy raz. Okazuje się, że na ten okrągły jubileusz przedstawiciele zespołu szykują koncert. Na oficjalnym profilu na Instagramie pojawił się komunikat w tej sprawie.

"Pewnego dnia w roku 1974 Rozgłośnia Harcerska na swojej antenie wyemitowała utwór 'Sen o dolinie'. Wykonawcą tej pieśni był młody, debiutujący zespół 'Budka Suflera' z Lublina. Ten moment został uznany przez artystów zespołu za początek ich, budkowej kariery. Nadchodzący 2024 rok będzie zatem czasem jubileuszu pięćdziesięciolecia istnienia grupy" – rozpoczęto wpis.

"Najbliższą nam, wręcz osobistą celebracją tej rocznicy będzie koncert, który zagramy 15.06.2024 roku, w Muszli Koncertowej im. Romualda Lipko w Lublinie. To, co ma się wydarzyć tego dnia na scenie amfiteatru, spotkało się z życzliwością i wstępną deklaracją pomocy Prezydenta miasta Krzysztofa Żuka oraz Urzędu Województwa Lubelskiego w Lublinie. Już dzisiaj bardzo dziękujemy" – zwrócono się do władz miasta.

"15.06.2024 na scenie razem z nami pojawią się także polskie gwiazdy muzyki, które będą naszymi gośćmi. Przede wszystkim jednak pragniemy zaprosić do udziału w tym Koncercie tych artystów, którzy w okresie minionych pięćdziesięciu lat współtworzyli niezwykłą jakość i popularność 'Budki Suflera'" – dodano.

"W pierwszej kolejności zaproszenie kierujemy do wokalistów: Krzysztofa Cugowskiego, Felicjana Andrzejczaka, Izabeli Trojanowskiej, oraz Urszuli. Wasza obecność uświetni Jubileusz, kiedyś również waszego, jakże ważnego na Polskim rynku muzycznym zespołu" – zaproszono oficjalnie.