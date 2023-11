Willa Smith jest homoseksualistą? Tak twierdzi były asystent aktora

Media zalała zaskakująca fala informacji na temat Willa Smitha. Mężczyzna podający się za jego byłego asystenta twierdzi, że hollywoodzki aktor jest gejem. Jak się okazało, miał go nakryć podczas stosunku seksualnego z Duane'em Martinem. Rzecznik prasowy Willa Smitha wydał oświadczenie.

Will Smith jest gejem? Szokujące wyznanie asystenta hollywoodzkiego aktora Fot. PGsidney/MediaPunch./Associated Press/East News

We wtorek 14 listopada światło dzienne ujrzał wywiad Tashy K. z Brotherem Bilaalem, podającym się za dawnego przyjaciela i byłego asystenta Willa Smitha. Mężczyzna zaskoczył wszystkich szokującym wyznaniem dotyczącym aktora, które odbiło się szerokim echem w światowych mediach.

Brother Bilaal stwierdził, że hollywoodzki gwiazdor jest gejem. Na dowód swoich słów, wspomniał o sytuacji, która miała mieć miejsce, gdy ten pełnił funkcję asystenta aktora.

Jak zdradził Bilaal, w trakcie nagrywania jednej z produkcji miał on za zadanie znaleźć Willa Smitha, która niespodziewanie zniknął z planu. Po tym, gdy zorientował się, że samochód aktora nadal stoi na parkingu, rozpoczął poszukiwania. Jak się okazało, po chwili zastanowienia postanowił zajrzeć do garderoby jego filmowego partnera, Duane'a Martina. Tam właśnie miał nakryć mężczyzn uprawiających seks.

– Otworzyłem drzwi do garderoby Duane'a i wtedy zobaczyłem go uprawiającego seks analny z Willem (...) Will leżał pochylony na kanapie w jednoznacznej pozie, a Martin go penetrował (...) Stałem wtedy w drzwiach jak ten jeleń w świetle reflektorów – powiedział w wywiadzie z Tashą K.

Wspomniany mężczyzna, Duane Martin wielokrotnie współpracował z Willem Smithem. Panowie spotkali się między innymi na planie serialu "The Fresh Prince of Bel-Air" w latach 1993 i 1995 oraz przy trzech odcinkach rebootu "Bel-Air" z 2022 roku.

Po rewolucyjnym wyznaniu Brothera Bilaala amerykański aktor za pośrednictwem swojego rzecznika prasowego stanowczo zaprzeczył przytoczonej przez mężczyznę historii.

Jak poinformował portal TMZ przedstawiciel Smitha powiedział: "Ta historia jest całkowicie sfabrykowana, a twierdzenie jest jednoznacznie fałszywe". Wspomniany serwis dodał, że hollywoodzki aktor rozważa również podjęcie kroków prawnych przeciwko Bilaalowi, który napisał książkę "Will Smith Demonic Circle".