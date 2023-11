Kiedy pierwszy śnieg w Polsce? Uderzenie zimy nadjedzie szybciej, niż zapowiadano

Szykuje się pierwsze uderzenie zimy. Już w najbliższych dniach opady śniegu po raz pierwszy w tym sezonie pojawią się w wielu regionach Polski, a w weekend obejmą one większą część kraju. IMGW ostrzega kierowców przed trudnymi warunkami i ryzykiem oblodzenia.

Kiedy pierwszy śnieg w Polsce? IMGW podaje Fot. Andrzej Zbraniecki/East News

Pogoda na resztę tygodnia i weekend. Kiedy śnieg?

Zimowa aura już na dobre rozgościła się w najbardziej wysuniętych na południe rejonach górskich, a eksperci już od jakiegoś czasu prognozowali, że reszta Polski na swoją kolej nie będzie czekać długo.

W ostatnich dniach Polacy zmagali się z dużych zachmurzeniem i deszczem, ale w najbliższym czasie sytuacja ta ulegnie zmianie. Jak podaje IMGW, już w czwartek na skrajnym północno-wschodnim krańcu kraju pojawi się pierwszy śnieg, zaś w nad większością województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego – opady deszczu ze śniegiem.

Podobnie będzie w piątek. W weekend natomiast zakres opadów deszczu ze śniegiem rozszerzy się nad centralną i południową Polskę. Biało zrobi się natomiast w województwie kujawsko-pomorskim i na południu województwa lubuskiego. W niedzielę mieszane opady deszczu ze śniegiem obejmą większość kraju.

IMGW ostrzega kierowców

Jedno jest pewne: nadchodzące dni nie będą rozpieszczały kierowców. "Predykcje modeli numerycznych nadal podtrzymują pojawienie się opadów deszczu ze śniegiem i śniegu. Jeśli do tego dołożymy mroźne noce, które wystąpić mają od czwartku, to przed kierowcami trudniejszy czas" – podkreślają przedstawiciele Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW-PIB.

W czwartek dniach temperatura maksymalna będzie wahać się od 2 st. C na północnym wschodzie kraju do 9 st. C na południowym zachodzie – natomiast w nocy na północnym wschodzie możliwe są przymrozki. W piątek będzie podobnie – w dzień temperatury na plusie i w okolicach zera, zaś w nocy nawet kilka stopni na minusie. W kolejnych dniach sytuacja ta będzie się powtarzać.

W związku z tym możliwe będzie wystąpienie oblodzenia. "Kierowcy powinni uważać na odcinkach szos biegnących przez lasy, pola, na mostach i wiaduktach, w tunelach, zagłębieniach terenu lub w pobliżu zbiorników wodnych" – podkreśla IMGW.