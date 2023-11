Robert i Monika Janowscy są małżeństwem od ponad 10 lat. Co jakiś czas jednak pojawiają się spekulacje, czy między tą dwójką wszystko dobrze się układa. Tak było i tym razem. Prezenter postanowił jednak rozwijać wątpliwości fanów.

Janowski odniósł się do plotek o kryzysie w małżeństwie. fot Adam Jankowski/REPORTER

Choć Janowscy często publikują wspólne zdjęcia w social mediach, to dociekliwi internauci wciąż dopatrują się rzekomego kryzysu w ich małżeństwie. Były prowadzący programu "Jaka to melodia?" odniósł się do tego w nowym poście.

Janowscy i ich rzekomy kryzys w związku

W sprawę zaangażowała go żona: "Chodź sobie narobimy zdjęć na zapas, bo znów mi napiszą, że mamy kryzys, kiedy nic nie publikujesz" – miała powiedzieć Monika Janowska.

"No to sobie napstrykaliśmy, ale żadne z nas nie pomyślało, aby się przebrać do kolejnych ujęć i trochę poudawać, że to foty z różnych dni. Nie nadajemy się do kłamstwa ani w Social Mediach, ani w życiu. To podobno dobra cecha, chociaż coraz mniej popularna. My się tego trzymamy. Człowiek jest o wiele spokojniejszy, kiedy nie musi pamiętać, która wersja i komu jest sprzedawana. Pogubić się można" – napisał prezenter.

W dalszej części zwrócił się bezpośrednio co ciekawskich internautów. "A zainteresowanym odpowiadamy, że kryzysu brak i się, póki co, na żaden nie zanosi. Nudnawa z nas para, taka niemedialna. Ale dobrze nam razem i z tym spokojem w sercu serdecznie Państwa pozdrawiamy" – podsumował.

Historia miłości Moniki i Roberta Janowskich

Monika Głodek (obecnie Janowska) próbowała ułożyć sobie życie w Stanach Zjednoczonych. Kiedy tam przebywała, zapoznała się przez internet z Robertem Janowskim.

– Jak zobaczyłem uśmiechniętą dziewczynę w internecie, obejrzałem wszystkie zdjęcie, no i kurczę w ogóle ona nie ma żadnej skwaszonej miny, przecież różnie jest, no ale wiem, że się wrzuca też te pozytywne. Wtedy pomyślałem, że jest bardzo otwarta, czuła, wesoła – wspomina prezenter (który, wcześniej był już żonaty dwukrotnie). Niedługo później umówili się na spotkanie. Znajomość rozwijała się, a muzyk utwierdzał się w przekonaniu, że chce związać się z nią na stałe. Kobieta postanowiła wrócić dla niego do Polski. Pobrali się w 2013 roku. Córki Roberta Janowskiego z poprzedniego małżeństwa – Aniela i Tola zamieszkały razem z nimi. Macocha okazała się świetnym rodzicem zastępczym. Sam Janowski w wywiadach podkreślał, że jego ukochana wprowadziła ciepło, miłość i ład w rodzinne relacje.