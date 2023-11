Co stało się niemowlęciu z Rogoźna? Sekcja zwłok wskazała przyczynę śmierci

Agnieszka Miastowska

O śmierci niemowlęcia z Rogoźna informowaliśmy już w naTemat. Do tragedii doszło w niedzielę 12 listopada. W chwili śmierci dziecko przebywało pod opieką matki i jej konkubenta. To kobieta zawiadomiła służby. Para była trzeźwa. Po sekcji zwłok niemowlęcia okazało się, co naprawdę się mu stało.