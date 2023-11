Amerykański raper Sean "Diddy" Combs, znany jako Puff Daddy został oskarżony o gwałt i przemoc. Tych czynów miał się dopuścić wobec swojej byłej partnerki. "Po latach w ciszy i mroku, zdecydowałam się wreszcie opowiedzieć moją historię" – przekazuje w oświadczeniu piosenkarka Casandra Ventura.

Diddy oskarżony o gwałt przez Cassie. Fot. Instagram / @diddy // Fot. Instagram / @cassie_elizabeth_ventura

Oskarżenia pod adresem rapera

Sprawie przyjrzała się BBC. Dziennikarze stacji dotarli do pozwu, w którym była partnerka Daddy'ego wyznaje, że była "w kręgu napastowania i przemocy" przez ponad dekadę.

Raper wszystkiemu zaprzecza i twierdzi, że Ventura "próbuje w ten sposób wyłudzić od niego pieniądze". "Te oskarżenia są obraźliwe i oburzające" – podkreślił jego pełnomocnik.

Dodajmy, że Casandra na co dzień zajmuje się tworzeniem muzyki R&B. Jej najbardziej znane piosenki to: "Me & U", "Long way to go" oraz "Official Girl". Tworzy pod pseudonimem Cassie. Jest też tancerką.

Z jej relacji wynika, że miała zaledwie 19 lat, gdy zaczęła doświadczać przemocy od wówczas 37-letniego Diddy'ego. Był 2005 rok. Muzyk miał ją skłonić do podpisania kontraktu z jego wytwórnią płytową Bad Boy i niedługo później zacząć nadużywać alkoholu i narkotyków. W 2018 roku, pod koniec ich związku, Combs miał wedrzeć się do jej domu i zgwałcić.

BBC podaje, że Cassie zeznała, iż "była regularnie bita, kopana", a na jej ciele pozostawały widoczne siniaki.

"Po latach w ciszy i mroku, zdecydowałam się wreszcie opowiedzieć moją historię. (...) Jestem gotowa mówić w swoim imieniu i w imieniu innych kobiet, które doświadczają przemocy i molestowania w związkach" – zacytowano jej oświadczenie.

Jak tłumaczy się Combs?

Pełnomocnik rapera, Benjamin Brafman, podejrzewa, że Cassie chodzi o pieniądze. Kobieta miała ponoć "żądać od Combsa 30 mln dolarów grożąc mu, że napisze szkodzącą mu książkę o ich związku". Sam zainteresowany miał się na to nie zgodzić.

Brafman podejrzewa, że przez to Ventura miałaby teraz próbować zniszczyć jego reputację.

Z kolei prawnik piosenkarki, Doug Wigdor zdradził, że Diddy miał zaproponować "ośmiocyfrową sumę, aby ją uciszyć". Cassie miała i tak złożyć pozew. "Postanowiła zabrać głos w imieniu wszystkich kobiet, które cierpiały w milczeniu" – zaznaczył Wigdor.