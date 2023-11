Julia Wieniawa i Jan Kliment pozostają w konflikcie? Mama artystki rozwiała wątpliwości

W "Mam Talent" emitowanym na antenie telewizji TVN skład jurorski zasiliła Julia Wieniawa. W mediach pojawiły się plotki, jakoby miało się to nie spodobać Jankowi Klimentowi, który musiał pożegnać się z posadą w show. Teraz domniemany konflikt celebrytów skomentowała mama artystki.

W sierpniu TVN poinformowała, kto zostanie nowymi jurorami "Mam Talent". Dla fanów show nie było zbyt dużym zaskoczeniem to, że Marcin Prokop awansował i niebawem zasiądzie obok Agnieszki Chylińskiej. "W nowej roli sprawdzi się także Marcin Prokop, znany widzom jako prowadzący [...]. Razem z Agnieszką Chylińską i Julią Wieniawą, oceni występy utalentowanych uczestników. Najnowsza edycja 'Mam Talent!' pojawi się na antenie TVN już w przyszłym roku" – poinformowano w oficjalnym komunikacie. To oznacza, że w roli jurorki swoje siły sprawdzi również jedna z największych polskich gwiazd młodego pokolenia.

W związku z powyższym z programem pożegnała się Małgorzata Foremniak i Jan Kliment. Tancerz w rozmowie ze Światem Gwiazd nie krył, że może jeszcze do niego zadzwonią. – Telewizja jest fajna, ale to zawsze było chwilowo (...) To, że oni zmienili decyzję po dwóch latach, to nie szkodzi, niech próbują. Może zadzwonią: "Janek, jednak wracaj!" – mówił.

Kiedy jednak postanowiono zapytać go o Wieniawę w roli jurorki, nie chciał kontynuować rozmowy. – Nie będziemy się chyba na to wypowiadać, to nam nie wypada. Jesteśmy tu z innego powodu, a nie komentować "Mam Talent!" – zareagowała żona tancerza, która towarzyszyła mu podczas eventu.

Przypomnijmy, że Kliment i Wieniawa mieli okazje poznać się podczas 11. edycji "Tańca z Gwiazdami" emitowanego na antenie Polsatu. Już wtedy między nimi miało dojść do nieprzyjemnej wymiany zdań. W jednym z wywiadów potwierdziła to Sylwia Lipka, inna uczestniczka programu.

– Przy mnie raz zwrócił uwagę Julii Wieniawie, że wystaje jej "brzuszek" w obcisłej, białej sukience. Zwróciła mu uwagę, że ma nigdy nie wypowiadać takich uwag w stronę kobiety – zdradziła w rozmowie z Pudelkiem.

Do medialnych doniesień i sytuacji sprzed lat postanowiła odnieść się mama artystki. Kobieta podkreśliła, że komentarz tancerza był nie na miejscu. – Miała rację. Moim zdaniem, to jest nieeleganckie – przyznała. Chwilę później podkreśliła, że jej córka nie pozostaje w żadnym konflikcie z Klimentem.

"Nie mają żadnych relacji, ani absolutnie nie mają nawet stosowności się skonfrontować na zasadzie, że się gdzieś spotykają. Julka nie bywa na imprezach, na eventach, nie ma jej w takiej przestrzeni, więc nawet nie miałaby na to sposobności. Nie znają się więc na tyle, żeby mieli mieć jakikolwiek relacje" – podsumowała.

Przypomnijmy, że zmiany w składzie jurorskim to nie jedyna nowość w premierowej odsłonie kultowego show telewizji TVN. Do tej pory nie wiadomo było, kto zostanie nową parą prowadzących "Mam Talent". Niedawno wyłożono karty na stół. Jak się okazało, nowymi gospodarzami "Mam Talent" została Agnieszka Woźniak-Starak i Jan Pirowski.

Przypomnijmy, że obok zasiadającego dziś w jury Marcina Prokopa niegdyś był Szymon Hołownia - dzisiejszy nowy marszałek Sejmu.