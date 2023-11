Lider zespołu Pectus uderzył w Edytę Górniak. "Trzeba ludzi szanować"

Tomasz Szczepanik i Edyta Górniak dotarli do ścisłego finału nowego programu TVP "Rytmy Dwójki". W najnowszym wywiadzie lider grupy Pectus odniósł się do konfliktu z wokalistką, który miał mieć miejsce na planie formatu. W trakcie rozmowy zarzucił jej brak szacunku wobec swoich współpracowników.

Od pewnego czasu widzowie TVP mogli oglądać nowy muzyczny format "Rytmy Dwójki", podczas którego znani polscy wokaliści i wokalistki w towarzystwie uczestników popularnych show wykonywali niezapomniane przeboje.

Wśród zaproszonych do udziału w programie gwiazd znaleźli się m.in.: Rafał Brzozowski, Marek Piekarczyk, Edyta Górniak czy Tomasz Szczepanik. Jak pisaliśmy w naTemat, tuż przed finałem między ostatnią dwójką z wymienionych miało dojść do kłótni.

– Edyta miała konflikt na planie z Tomkiem Szczepanikiem. Wyglądało to tak… Wszyscy omawiali kwestie techniczne, Edyta narzekała, aż w końcu Tomek powiedział jej kilka mocnych słów. Atmosfera zrobiła się gęsta. Od tamtej pory nie rozmawiają. Sytuację ratuje tylko Rafał Brzozowski, w którego Edyta od dawna jest zapatrzona jak w obrazek, ale to przyjaciel Tomka… Nie zmienia to faktu, że od czasu kłótni na planie, wszyscy czekają na zemstę Edyty – wyznała w rozmowie z portalem plotek.pl osoba z produkcji.

Przypomnijmy, że do ścisłego finału "Rymów Dwójki" w głosowaniu widzów trafili Natasza Urbańska, Tomasz Szczepanik i Edyta Górniak. Ostatecznie po wysłuchaniu wszystkich końcowych wykonań zwyciężył lider zespołu Pectus w duecie z Anią Deko, wykonując "Noc komety".

Teraz Szczepanik gościł w podkaście Marcina Wolniaka "Marcin Śpiewa z Gwiazdami" na antenie Polish Radio London. Z wypowiedzi muzyka wynika, że konflikt pomiędzy artystami jest już zażegnany. Pomimo tego, wokalista postanowił wypomnieć diwie, że o szacunku nie wystarczy jedynie dużo mówić.

– Ja uważam, że nie było żadnej kłótni. Po prostu pracujemy na emocjach i też wszystkim się to udziela. Też uważam, że sama rozmowa o szacunku nie wystarczy. Po prostu trzeba ludzi szanować. Ja akurat stałem na takim stanowisku, że cała ekipa – realizatorzy świateł, dźwięku, wszyscy jesteśmy równi i gramy do jednej bramki i robimy fajny program. I to tyle. Była jakaś wymiana zdań między nami. To jest fakt. Natomiast po finale podaliśmy sobie ręce i wszystko jest w porządku – powiedział Tomasz Szczepanik w rozmowie z dziennikarzem.

Edyta Górniak otrzymała świąteczne show

Jak się okazało, to nie koniec przygody Edyty Górniak z Telewizją Polską. Wokalistka właśnie otrzymała kolejną propozycję współpracy od publicznego nadawcy, jakim ma być świąteczny koncert. Za reżyserię show ma odpowiadać Konrad Smuga, który jest również odpowiedzialny między innymi za festiwal w Opolu.

Jak donosi portal Wirtualne Media, koncert ma zostać wyemitowany w tegoroczne święta Bożego Narodzenia. W trakcie muzycznego przedstawienia usłyszymy Edytę Górniak w tradycyjnym świątecznym repertuarze kolędowym, jak i w najpopularniejszych świątecznych piosenkach. Jak donoszą media, ma być to muzyczna uczta na miarę Mariah Carey.