Katarzyna Warnke otwarcie na temat seksu. "Prywatnie tę krucjatę prowadzę już od dawna"

Katarzyna Warnke niedawno wzięła udział w premierze najnowszego filmu "Cały ten seks". Aktorka w trakcie wydarzenia udzieliła wywiadu, w którym zdradziła, że Polacy nie potrafią rozmawiać na tematy intymne. Między innymi wyjaśniła też, dlaczego jest to tak bardzo ważne.

Katarzyna Warnke zdradziła, co sądzi o temacie seksu wśród Polaków. Fot. instagram.com / @kasiawarnke

Katarzyna Warnke niedawno pojawiła się na premierze najnowszej produkcji "Cały ten seks", w której wystąpiła razem ze swoim byłym mężem Piotrem Stramowskim. Ogromnym zaskoczeniem dla wszystkich była rola, w którą się wcieliła. Aktorka kocha się w postaci Stramowskiego, mimo że on o tym nie wie.

W trakcie najnowszego wywiadu Katarzyna Warnke zdradziła, że temat seksu wciąż jest dla wielu tematem tabu. W rozmowie z portalem Newseria Lifestyle zauważyła, że wiele związków walczy z podobnymi problemami, jak te, które zostały zaprezentowane w najnowszym filmie Tomasza Mandesa.

"Jeżeli chodzi o nasze związki romantyczne, to my, Polacy, jesteśmy bardziej sentymentalni i liryczni. Mamy też tak, że skrzętnie chowamy naszą seksualność w jakiś ciemny kąt i trochę się jej wstydzimy" – poinformowała aktorka.

Warnke uderzyła w Polaków. Zdradziła, co uważa na temat rozmowy o seksie

Warnke podsumowała, że "Cały ten seks" to przełamanie tabu na temat tego, jak wyglądają relacje Polaków. Jak sama podkreśliła, prywatnie od dłuższego czasu stara się zwracać na to uwagę i walczyć z tym.

"Prywatnie tę krucjatę prowadzę już od dawna, w sensie, żeby odczarować seksualność i zacząć się nią cieszyć. Łączyć ją ze zmysłowością, a nie perwersją i z czymś, co jest be i brudne. Uważam, że seksualność jest po prostu piękna, należy się nią cieszyć i myślę, że włączanie poczucia humoru w ten rejon jest dla nas pobudzające i ożywcze" – podkreśliła.

Na koniec wywiadu celebrytka podsumowała Polaków, twierdząc, że nie potrafią rozmawiać o seksie. Jak zdaniem aktorki możemy to zmienić?

"Po polsku można mówić pięknie o seksie, ale my nie znamy tych słów i nie umiemy ich używać. Umiemy natomiast przeklinać. Warto jest rozbudowywać swój intymny język z partnerem. Już nawet sama taka rozmowa może być na tyle podniecająca, że się skończy aktem, ale tak naprawdę to chodzi o budowanie bliskości. Komunikacja na temat seksu jest de facto właśnie budowaniem tej bliskości, która jest piękną platformą do tego, żeby wejść głębiej" – podsumowała Katarzyna Warnke.

Warnke ostro o relacji ze Stramowskim. Nie pozostawiła żadnych wątpliwości

Choć Warnke i Stramowski nagrywali film, kiedy jeszcze byli w związku, efekty swojej pracy mogli podziwiać teraz, tuż po rozwodzie. W jednym z wywiadów podczas premiery aktorka zdradziła, że spotkania na branżowych eventach z byłym mężem bywają niezręczne. W rozmowie z portalem pudelek.pl Katarzyna Warnke wyjawiła, jak obecnie przedstawiają się jej relacje z Piotrem Stramowskim.

– Właśnie tutaj obok Piotrek udziela wywiadu. Nie mieliśmy jeszcze okazji się przywitać dzisiaj. To może takie dziwne, prawda? Zawsze przychodziliśmy razem na premiery, a dziś stoimy do siebie plecami. No cóż. Trzeba się przyzwyczaić do nowej sytuacji. Myślę, że sobie dość dobrze radzimy. Gdy nagrywaliśmy film, byliśmy jeszcze razem. Kiedy czytaliśmy scenariusz, siedzieliśmy obok siebie. Przyszliśmy jako para. Wyszliśmy jako para. Potem się śmialiśmy z tej sytuacji – tłumaczyła.

– Tym bardziej że już oficjalnie jesteśmy ex, więc no tak. Drogi się ewidentnie rozeszły – dodała po chwili.