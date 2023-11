Waluta wakacyjnego raju tania jak nigdy. Mieszkańcy załamani, turyści korzystają

Małgorzata Chuchel

K urs amerykańskiego dolara (USD) w stosunku do egipskiego funta (EGP) bije rekordy. Choć to dobra informacja dla turystów odwiedzających Egipt, to dla mieszkańców kraju jest to ekonomiczna katastrofa. Walutę można kupić na czarnym rynku, otrzymując nawet o 46 procent większą kwotę niż z oficjalnego kursu narzuconego przez Centralny Bank Egiptu.