Przerażająco wielki rekin wielorybi pojawił się u wybrzeży egipskiej Hurghady. Wśród mieszkańców i turystów początkowo zapanowała panika, jednak specjaliści uspokajają: 21-tonowa ryba nie stanowi dla nich żadnego zagrożenia.

Rekin wielorybi odwiedził egipskie wybrzeże, tuż przy wyspie Giftun fot. hurghada24.pl

Największa znana na świecie ryba pojawiła się u wybrzeży Morza Czerwonego w pobliżu miasta Hurghada, które jest słynnym, turystycznym kurortem. Rekin wielorybi, bo to o nim mowa, był widziany tuż obok wyspy Giftun w godzinach porannych w poniedziałek 23 października.

Jak podaje doktor Mahmouda Maaty z Narodowego Instytutu Nauk o Morzu i Rybołówstwa w Hurghadzie, osobnik, który odwiedził wybrzeże ma 13 m długości i waży 21 ton. Co ciekawe, choć rekin ten jest ogromny i automatycznie wzbudza strach, to nie posiada nawet zębów, którymi mógłby kogokolwiek zaatakować.

Wszystkich turystów, którzy natkną się na "Bahloula" uspokajam. Rekin wielorybi nie atakuje ludzi. Choć jest największym znanym gatunkiem rekina, nie posiada zębów. To jeden z trzech znanych rekinów żywiących się wyłącznie planktonem i nektonem oraz drobnymi rybami pelagicznymi. Nigdy nie odnotowano ataku rekina wielorybiego na człowieka. Mahmouda Maaty

Ministerstwo środowiska Egiptu przypomniało, aby nie dotykać, nie gonić i w żaden sposób nie blokować wędrówki rekina. Należy zachować minimalną odległość co najmniej trzech metrów od przodu i czterech metrów z tyłu ryby, aby uniknąć ewentualnych obrażeń.

Zakazane jest także używanie lamp błyskowych podczas fotografowania. Za złamanie zakazu grozi nawet do 10 tys. funtów egipskich grzywny (około 1400 zł).

Rekin wielorybi występuje w ciepłych i umiarkowanych wodach oceanicznych na całym świecie. Można go spotkać w rejonach tropikalnych, takich jak właśnie Morze Czerwone, a także w chłodniejszych wodach, jak na przykład wschodnie wybrzeże Australii, Kalifornia czy Morze Śródziemne. To szeroki zakres występowania czyni go doskonałym obiektem badań naukowych i obserwacji w naturalnym środowisku.

Jednym z fascynujących aspektów życia rekinów wielorybich jest ich długość życia. Ocenia się, że te morskie giganty żyją nawet do 70-100 lat. To imponujący rekord wśród zwierząt morskich, co czyni rekina wielorybiego jednym z najdłużej żyjących rekinów na naszej planecie.

Mimo że rekin wielorybi jest stosunkowo łagodny i nie stanowi zagrożenia dla ludzi, to niestety sam jest zagrożony wyginięciem. Polowania na niego oraz utrata siedlisk to główne przyczyny spadku populacji tego gatunku.

