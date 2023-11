Kolejna gwiazda na festiwalu w Toruniu! To słynny aktor z "Gry o Tron"

Kolejna świetna wieść dla kinomaniaków. Na tegorocznym festiwalu filmowym EnergaCAMERIMAGE pojawi się kolejna gwiazda, a mianowicie znany z "Gry o Tron" Peter Dinklage. Wcześniej na wydarzeniu w tym roku gościli m.in. Adam Driver oraz Willem Dafoe.

Peter Dinklage pojawi się na festiwalu filmowym EnergaCAMERIMAGE w Toruniu. Fot. VALERIE MACON/ AFP/ East News

Peter Dinklage na festiwalu EnergaCAMERIMAGE

Peter Dinklage będzie kolejną gwiazdą, która w tym roku zaszczyci swoją obecnością festiwal filmowy EnergaCAMERIMAGE w Toruniu. Na wydarzeniu zostanie pokazany najnowszy film z jego udziałem, czyli "She Came to Me" Rebekki Miller ("Plan Maggie", "Prywatne życie Pippy Lee"), który będzie filmem zamknęcia tegorocznego festiwalu. Ponadto Dinklage otrzyma Nagrodę Dyrektora Festiwalu dla Aktora. "Od czasu swej przełomowej roli zafascynowanego kolejnictwem samotnika w 'Dróżniku' Toma McCarthy'ego Peter Dinklage stał się jednym z najbardziej wszechstronnych aktorów XXI wieku. Bryluje w każdym filmie, w którym się pojawia, nasączając grane przez siebie postaci mieszanką humanistycznego ciepła, specyficznego humoru i ekranowej charyzmy" – czytamy na stronie festiwalu.

"Widzowie na całym świecie zapamiętali go między innymi z ról tajemniczego nieznajomego w smoliście czarnej komedii 'Zgon na pogrzebie' Franka Oza, projektanta broni w superbohaterskim spektaklu 'X-Men: Przeszłość, która nadejdzie' Bryana Singera (...) oraz czarującego i moralnie niejednoznacznego Tyriona Lannistera w przebojowym serialu 'Gra o tron'. Za tą ostatnią rolę Peter Dinklage został wyróżniony czterema Emmy i wieloma innymi nagrodami" – napisano dalej.

Kontrowersyjna wizyta Adama Drivera w Toruniu

Przypomnijmy, że inną gwiazdą festiwalu filmowego w Toruniu był Adam Driver, który otrzymał Nagrodę Specjalną dla Aktora.

"Jest wszechstronnym aktorem, który wnosi do każdej roli intensywność i emocjonalne zrozumienie. Piękno kariery Adama Drivera wynika zarówno z tego, że jego wybory są wspaniale nieprzewidywalne, jak i z faktu, że współpracuje wytrwale z innymi filmowcami nad jak najpełniejszym wykorzystaniem języka wizualnego kina" – wyjaśniali organizatorzy wydarzenia.

Inną wielką zagraniczną gwiazdą imprezy był m.in. Willem Dafoe ("Pluton", "Latarnik", "Spider-Man"), który z kolei wciela się w postać szalonego naukowca w filmie "Biedne istoty" Yorgosa Lanthimosa, który również był pokazywany na festiwalu.

Kontrowersje wzbudził jednak ten pierwszy podczas sesji "Pytań i Odpowiedzi" [ang. w skrócie "Q&A" - przyp. red.]. Jeden z widzów odważnie stwierdził, że wypadki samochodowe w filmie są "surowe" i "przestarzałe" i wyglądają dla niego "tandetnie".

Zapytał więc, co Driver o nich myśli. Aktor odpowiedział spokojnie, ale dosadnie: "Pie***l się. Nie wiem. Następne pytanie". Publiczność wybuchnęła śmiechem.