Jarmark bożonarodzeniowy w Krakowie zawsze przyciąga tłumy zarówno lokalnych mieszkańców, jak i podróżnych z całego świata. W tym roku stacja CNN dołączyła do chóru zachwytów, uznając jarmark w Krakowie za jeden z najpiękniejszych na świecie. Oprócz niego w czołówce są także Wiedeń, Praga, czy Berlin.

Jarmark w Krakowie fot. flickr.com / Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland

Jarmarków w Polsce mamy wiele, szczególnie w większych miastach. Jednak nie każdy z nich może się pochwalić wyróżnieniem w zagranicznych mediach. Ten krakowski jednak ma to w tym roku na swoim koncie, chociaż jeszcze się nawet nie zaczął.

W rankingu stworzonym przez reporterów strony znalazły się również jarmarki w takich miastach jak Wiedeń, Strasburg, Bruksela, Praga, Berlin, Londyn, Singapur, Nowy Jork czy Toronto.

Jarmark bożonarodzeniowy w Krakowie jest jednym z największych w Europie i zajmuje znaczną część Rynku Głównego. Zabytkowa bazylika mariacka i Sukiennice stanowią wspaniałe tło dla corocznego wydarzenia. Odwiedzający mogą skosztować polskich przysmaków, kupić wyroby rękodzielnicze i rozmaite smakołyki, posłuchać muzyki na żywo w wykonaniu zespołów ludowych i kolędników. CNN Czytamy w artykule

Jarmark w Krakowie to nie tylko miejsce, gdzie można zakupić unikatowe prezenty, ale także prawdziwa uczta dla naszych zmysłów. Zapachy, smaki, dźwięki - to wszystko czeka nas podczas spaceru wzdłuż stoisk.

Głównym punktem jarmarku jest Rynek Główny, gdzie rozbłyskują kolorowe stragany oferujące ręcznie robione ozdoby choinkowe, wykwintne wyroby rzemieślnicze oraz tradycyjne polskie smakołyki.

Spacerując wśród stoisk, można znaleźć prawdziwe skarby: misternie zdobione bombki, haftowane obrusy, drewniane zabawki czy ręcznie wykonane ozdoby ceramiczne. Nawet najbardziej wymagający poszukiwacze prezentów znajdą tutaj coś wyjątkowego dla swoich bliskich. Albo dla siebie.

Nie sposób też ominąć Muzeum Etnograficzne w Krakowie, w którym możemy obejrzeć małe dzieła sztuki, jakimi są słynne szopki krakowskie, które są tradycyjnym, polskim rękodziełem. Warto wstąpić także do Katedry Wawelskiej, w której również znajduje się szopka, jednak nieco większa, niż te w muzeum.

Na krakowskim jarmarku można także skosztować lokalnych przysmaków takich jak pieczone oscypki, kiełbaski, pączki, czy obwarzanki.

Oprócz jarmarku, Kraków w okresie świątecznym oferuje wiele innych atrakcji. Spacerując ulicami Starego Miasta, można podziwiać urokliwie udekorowane kamienice i malownicze place.

Jarmark świąteczny w Krakowie rozpocznie się 24 listopada i potrwa do 1 stycznia 2024 roku.

