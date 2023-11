Miszczak kandydatem na prezesa TVP? Koledzy z branży nie mają wątpliwości

Czy Miszczak ma szanse na fotel prezesa TVP? Nazwano go 'dziadersem' Fot. ADAM JANKOWSKI/REPORTER

Czas pokazał, że nowa ramówka Edwarda Miszczaka nie przyniosła "kokosów". Wirtualne media informowały, że nową edycję "Naszego nowego domu" ogląda kilkaset tysięcy widzów mniej niż przed rokiem. Podobnie jest z "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".

Z kolei "Temptation Island" ze względu na niską oglądalność przeniesiono na późniejszą godzinę. Na dodatek stacja zdecydowała już o tym, że nie będzie nagrań do nowego sezonu tego formatu. Tymczasem ja poinformował portal shownews.pl, władze Polsatu pracują nad poprawą sytuacji i kolejną ramówką. Miszczak ma już jednak nie być osobą decyzyjną.

– Edward Miszczak traci wpływy i możliwość wyboru nowych twarzy stacji. Został odsunięty od tworzenia ramówki wiosennej. Jest tylko konsultantem. Ale wiadomo, Polsat milczy. Oficjalnie niby ciągle rządzi Miszczak, ale w praktyce ramówkę przygotowują Katarzyna Wajda i Stanisław Janowski – miał przekazać shownews.pl pracownik Polsatu.

Plotki dotyczące posady Miszczaka poszły o krok dalej. Niektórzy twierdzą, że jest jednym z odpowiednich kandydatów na stanowisko prezesa Telewizji Polskiej. Jednak sam zainteresowany, nie ma takich planów. "To wszystko ploty" – odpowiedział na zapytanie "Faktu".

Z kolei były prezes TVP ma swoje zdanie w tym temacie. Robert Kwiatkowski w rozmowie z portalem Wirtualne Media podkreślił, że objęcie takiej funkcji w mediach publicznych byłoby dla niego ogromnym wyzwaniem.

Znam Edwarda Miszczaka jako wybitnego specjalistę od telewizji, zwłaszcza formatów rozrywkowych, natomiast telewizja publiczna to inne zwierzę, niekomercyjne, trzeba mieć do niej inne kwalifikacje. On zawsze odpowiadał za ramówkę, tworzenie programu, a telewizja publiczna to też sprawy techniczne, finansowe i relacje ze światem polityki. Ale to człowiek inteligentny, pewnie by sobie wszędzie poradził (...) Widownia

TVN

i Polsatu to różne światy. Przejście Miszczaka do Polsatu można interpretować jako próbę zdobycia przez tę stację nowej widowni, bardziej wielkomiejskiej. Pytanie: czy to się udało?

Robert Kwiatkowski