Jarosław Kaczyński w towarzystwie polityków PiS odwiedził Wawel, by uczcić miesięcznicę pogrzebu swojego brata i jego żony. Pod zamkiem prezesa partii powitał tłum protestujących. W obronie prezesa Prawa i Sprawiedliwości stanął jeden z radnych partii, który nazwał demonstrujących "małpoludami" i "anty-Polakami".

Majdzik broni Kaczyńskiego na Wawelu

W sobotę prezes Prawa i Sprawiedliwości przyjechał na Wawel, a powodem jego wizyty była miesięcznica pogrzebu pary prezydenckiej Lecha Kaczyńskiego i Marii Kaczyńskiej, który odbył się 18 kwietnia 2010 roku. Razem z Jarosławem Kaczyńskim do Krakowa przyjechali m.in. Ryszard Terlecki, Mariusz Błaszczak i Beata Szydło.

Jak podaje "Gazeta Wyborcza", pod Wawelem politycy PiS tradycyjnie natknęli się na tłum protestujących, ale również na radnego partii, Ryszarda Majdzika, który przywitał ich banerem: "Jarosław, witamy Cię na Wawelu".

Majdzik postanowił stanąć w obronie prezesa i zaczął krzyczeć w kierunku manifestujących. U jednego z przeciwników Prawa i Sprawiedliwości zobaczył tęczową flagę, co zrodziło z jego strony okrzyk: "Raz sierpem, raz młotem tęczową hołotę". Na dodatek radny miał nazwać zgromadzonych na wzgórzu ludzi "prymitywami" i "małpoludami" i "zdrajcami".

Na łamach "Wyborczej" opisano również, że policjanci, którzy byli na miejscu, nie zareagowali na słowa Majdzika. Krakowski radny stwierdził ponadto, że "Polacy zostali oszukani" w ostatnich wyborach do parlamentu, gdyż "lokalne wyborcze miały być czynne do godz. 21, a były do godz. 3 w nocy".

Przypomnijmy, że w 2023 roku pochodzący ze Skawiny radny bezskutecznie kandydował do Sejmu z listy PiS.

Majdzik: "Jesteście z ubekami?"

Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, Ryszard Majdzik uczestniczył w maju w krakowskim spotkaniu z Donaldem Tuskiem i Rafałem Trzaskowskim. Mężczyzna zgłosił się do mikrofonu podczas sesji pytań i odpowiedzi – czego nie omieszkała odnotować tvp.info.

"Na poniedziałkowym spotkaniu głos zabrał legendarny opozycjonista Ryszard Majdzik, który wyliczył 'zasługi' dwóch kadencji rządu PO-PSL" – czytamy w serwisie TVP. I rzeczywiście, aktywista pytał liderów PO o decyzje z czasów ich rządów:

– Panowie z PSL rządziliście dwie kadencje. Dlaczego wtedy nie wprowadziliście 500 plus? Dlaczego obiecywaliście, że zmniejszyliście podatek VAT, a zwiększyliście? Dlaczego mówiliście, że nie będziecie podwyższać wieku emerytalnego, ale to zrobiliście?

Słowa Majdzika były przerywane przez okrzyki z sali, na to zareagował Donald Tusk, apelując, żeby "dać dokończyć koledze". – To najlepszy dowód, że w naszym ulu panuje wolność i każdy może zadać pytanie. Przyjmuję honorowy zakład, że pana nie wpuściliby na spotkanie z Kaczyńskim – stwierdził.

Majdzik w odpowiedzi stwierdził, że "akurat pan się myli, bo tutaj nie chcieli nas wpuścić" i zaczął mówić o tym, że Tusk wraz ze swoim środowiskiem politycznym "poszli na układy z komunistami 4 czerwca 1989 roku". – Jesteście z ubekami, czy z patriotami? – dopytywał.

