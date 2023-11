Cieślak zniknęła z "Na Wspólnej" tuż po transferze Miszczaka. Nagle wraca!

Większość widzów kojarzy Annę Cieślak z serialem "Na Wspólnej" telewizji TVN. Niestety od czasu transferu Edwarda Miszczaka do telewizji Polsat fani produkcji nie mogli podziwiać aktorki w nowych odcinkach. Teraz wyszło na jaw, że Cieślak wraca na plan. Wiadomo, czym była spowodowana jej nieobecność.

Anna Cieślak na swoim koncie ma wiele wspaniałych ról nie tylko telewizyjnych i filmowych, jak również teatralnych. Mimo wszystko szersze grono widzów kojarzy ją z serialu "Na Wspólnej", w którym po raz pierwszy pojawiła się w 2013 roku. W produkcji wcielała się w rolę weterynarz Joanny.

Niestety ostatni odcinek z udziałem Anny Cieślak został wyemitowany rok temu. Od tamtej pory gwiazda nie zaprezentowała się w nowych odcinkach kultowego serialu telewizji TVN. Biorąc pod uwagę czas i okoliczności, jej zniknięcie z serialu zbiegło się z transferem jej męża, Edwarda Miszczaka do telewizji Polsat, gdzie pełni funkcję dyrektora programowego.

Fani bardzo szybko połączyli te dwa fakty. Do tego oliwy do ognia dolał fakt, że aktorka nie wystąpiła w nowej czołówce "Na Wspólnej". "Ona już nie wróci, poszła za Miszczakiem", "Wygląda na to, że Joanna zostanie w Szwajcarii na dobre", "Chyba Berg stracił żonę" – pisali w mediach społecznościowych fani serialu.

Na dodatek internauci zaczęli snuć teorię, w jaki sposób scenarzyści usuną postać Joanny z produkcji. "On zatracił się w pracy w Polsce, ona czuła się samotna i pewnie znalazła pocieszenie na miejscu i tym sposobem scenarzyści wyprowadzą ją z serialu" – napisał jeden z użytkowników.

Na razie nie wiadomo, jak potoczą się dalsze losy Bergów. Jednak ich wątek ponownie wraca. Spekulacje internautów nie sprawdziły się, gdyż Anna Cieślak właśnie wróciła na plan zdjęciowy, o czym w rozmowie z portalem plotek.pl poinformowała osoba z produkcji.

"Anna Cieślak wróciła na plan. Nawet tydzień temu nagrywała sceny. Pierwszy raz po przerwie widzowie powinni zobaczyć ją na przełomie stycznia i lutego. Jej długa nieobecność wynikała z prośby aktorki, która ostatnio była pochłonięta innymi wyzwaniami aktorskimi. Na razie Joanna będzie dalej z Misią w Szwajcarii" – tłumaczy informator z planu "Na Wspólnej".

Związek Cieślak i Miszczaka

Przypomnijmy, że Anna Cieślak nieustannie pozostaje na tapecie mediów. Wszystko za sprawą małżeństwa ze sporo starszym od niej Edwardem Miszczakiem. Zakochani od samego początku byli najbardziej tajemniczą parą polskiego show-biznesu. Ukrywany początkowo romans szybko wyszedł jednak na jaw. Para powiedziała sobie sakramentalne "tak" w sierpniu 2021 roku w kościele św. Anny w Krakowie.

Przypomnijmy, że aktorka kiedy Cieślak i Miszczak pobrali się, byli już w związku dwa lata. – Śmieję się, że jesteśmy zawodowo, ale też prywatnie jak yin i yang, czyli jak przeciwności, które się przyciągają. Edward skupia się na budowaniu zespołu, ja na tworzeniu postaci odśrodkowo. On zastanawia się, jak opowiedzieć historię, jak ogarnąć całość, natomiast ja zastanawiam się, jak urodzić nową tożsamość – mówiła aktorka w wywiadzie dla magazynu "Zwierciadło".