Ludzie bezlitośni wobec Roxie Węgie, ale młoda Artystka mówi o "g*wnoburzy"

Roksana Węgiel niedawno postanowiła podzielić się z fanami okładką jej najnowszego singla. Internauci okazali się jednak bezlitośni. Niektórzy sugerowali, że grafik przesadził z obróbką zdjęcia, o czym dali do zrozumienia w komentarzach. 18-latka szybko i wymownie odparła zarzuty pod swoim adresem.

Internauci krytykują Roxie Węgiel. Artystka nie przebierała w słowach Fot. instagram.com / @roxie_wegiel

Jak się okazuje, Roxie Węgiel stała się w ostatnim czasie jedną z wokalistek, która wywołuje wśród internautów niemałe poruszenie. Oprócz tego, że każde jej poczynania nieustannie śledzone są przez media, to na dodatek nie brakuje internautów, którzy gdy tylko mają okazję, wbijają jej szpile.

Z pewnością duży wpływ na to ma związek 18-letniej wokalistki ze starszym od niej o 8 lat Kevinem Mglejem. Przypomnijmy, że w maju zakochani ogłosili, że od pewnego czasu są zaręczeni, a niedawno media obiegły informacje dotyczące planów ślubnych Roksany i 26-letniego producenta.

"Pewnie niektórych to zdziwi, ale Roxie i Kevin planują bardzo tradycyjną uroczystość. Oboje są wierzący, dlatego pobiorą się w kościele. Po ceremonii odbędzie się typowe, huczne wesele z udziałem rodziny i bliskich (...) Oczywiście mają do dyspozycji znacznie większy budżet niż typowa młoda para na dorobku. Ma się jednak obejść bez większych ekstrawagancji. To dotyczy się również ślubnych kreacji. Roksana wychowała się w Jaśle, gdzie nikt nigdy nie robił ze ślubu wielkiego przedstawienia" – przekazał informator portalu ShowNews.

Roksana Węgiel wielokrotnie jest tematem licznych sporów. Przypomnijmy, że niedawno na jednej ze stron internetowych ukazał się artykuł, w którym już w nagłówku pojawiała sugestia, że 18-letnia Roxie może być w ciąży. Oprócz tego temat, który w jej przypadku jest nieustannie na czasie to wygląd 18-latki. Tym razem internauci postanowili przyczepić się do figury wokalistki.

Wokalistka opublikowała w mediach społecznościowych okładkę swojego najnowszego singla "Każdej nocy". Nie trzeba było długo czekać, by w komentarzach pod postem wybuchła burza. Niektórzy internauci bez ogródek wypowiadali się na temat rzekomego retuszu i próby "ulepszenia" przez grafików sylwetki artystki. Negatywne komentarze, bardzo szybko spotkały się z odzewem fanów artystki, którzy stanęli w jej obronie.

"Grafik płakał, jak wycinał talię"; "Smutne jest to, że ktoś o takiej aparycji zgadza się, żeby zdjęcia były edytowane, do tego tak fatalnie, że widać to gołym okiem"; "Przecież talia po prawej stronie jest kurw... kwadratowa"; "Widać, że wycięta i to nieudolnie"; "Gołym okiem widać, że na tym zdjęciu grafik gmerał przy talii, żeby zwiększyć 'klepsydrę', zresztą to nie pierwszy taki przypadek" – czytamy.

Roxie nie zamierzała przejść obok tego obojętnie. Nie trzeba było długo czekać, by w relacji na Instagramie odparła zarzuty pod jej adresem. Wokalistka nie przebierała w słowach, a zaistniałą sytuację nazwała "g*wnoburzą". "Podobno jest jakaś g*wnoburza w kwestii ostatniego zdjęcia. Ta sukienka jest lekko za duża, a na talię ciężko pracuje przez ostatni rok. Pozdrawiam znawców grafiki" – podsumowała ironicznie Roksana Węgiel.