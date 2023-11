Anna Popek udzieliła wywiadu, w którym zabrała głos na temat kariery Szymona Hołowni. Gwiazda TVP pochyliła się nad jego drogą od prowadzącego "Mam talent" aż do marszałka Sejmu. Jej wypowiedź może zaskoczyć.

Anna Popek o Szymonie Hołowni. fot Adam Jankowski/REPORTER

Szymona Hołownię wybrano na marszałka Sejmu X kadencji. Od tej pory lider Polski 2050 został ulubieńcem internautów i pojawia się dużo memów z jego udziałem. A jeszcze kilka lat temu nikt nie pomyślałby, że zostanie politykiem.

Największą popularność zdobył, występując w roli prowadzącego "Mam talent", gdzie razem z Marcinem Prokopem rozśmieszał widzów.

Anna Popek o Szymonie Hołowni

O karierze Hołowni wypowiedziała się ostatnio Anna Popek, która od początku swojej pracuje w TVP. W rozmowie z reporterką serwisu Jastrząb Post zwróciła uwagę na niecodzienną historię byłego prezentera.

– Ciekawe są kariery ludzi, ale to pokazuje, że jeżeli ktoś ma jakiś cel i konsekwentnie do niego dąży, to go osiągnie – powiedziała.

– Zmiana w życiu każdego z nas jest możliwa na każdym etapie. Czasem w młodości podejmujemy jakieś decyzje co do drogi zawodowej, a potem dojrzewamy i stwierdzamy, że chcemy robić coś zupełnie innego – dodała.

Prowadząca "Pytanie na śniadanie" pozytywnie oceniła poczynania Hołowni. Dostrzegła w jego działaniu wyższe cele.

– Wydaje mi się, że on traktuje tę kwestię polityczną jako misję i misję zmiany świata na lepsze – przyznała.

– Bo ja wierzę, że u źródeł działania polityków, to właśnie leży ta chęć zmiany świata na lepszy. To dobrze, że miał odwagę stanąć do takiego wyzwania, jakim było przejście z prezentera telewizyjnego do poważnego polityka. Z tym się zmierzył i odniósł w tym zakresie sukces. Myślę, że to jest też dobry przykład dla wszystkich, którzy wciąż szukają swojej drogi – bez względu na to, ile mają lat – podsumowała Anna Popek.