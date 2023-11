Wstrząsające kulisy tragedii w Górze Kalwarii. Sąsiedzi zobaczyli scenę jak z horroru

Agnieszka Miastowska

W szystko wydarzyło się w niedzielę 19 listopada. Z okna bloku w Górze Kalwarii pod Warszawą wyskoczył mężczyzna. Miał na ciele głębokie rany kłute, lekarzom nie udało się go uratować. Dzięki sąsiadom wiadomo, co działo się wcześniej, a były to sceny jak z horroru. Marek G. miał stać w oknie, cały we krwi i powtarzać: "On mnie zabił".