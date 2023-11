Odcinek o Dianie zadedykowano tajemniczej kobiecie. Kim jest Victoria Stable?

Netflix pokazał pierwszą część finałowego sezonu "The Crown", który kończy się tragicznym wypadkiem księżnej Diany. Ten odcinek został zadedykowany tajemniczej kobiecie. Kim jest Victoria Stable?

Kim jest Victoria Stable? Zadedykowano jej jeden z odcinków "The Crown". Fot. kadr z serialu "The Crown"/ Facebook/ FOCAL International

Kim jest Victoria Stable, której zadedykowany odcinek "The Crown"?

Finałem pierwszej części ostatniego sezonu "The Crown" była śmierć księżnej Diany w wypadku. Choć można by się spodziewać, że to jej zadedykowany będzie ten odcinek, twórcy zdecydowali jednak inaczej. "Pamięci Victorii Stable, 1955-2023" – można było przeczytać na planszy.

Kim jest Victoria Stable? Okazuje się, że to kobieta, która przez lata pracowała w branży archiwalnej i współpracowała m.in. z twórcami seriali. Do "The Crown" materiały dostarczała od samego początku do końca. W 2022 roku wystąpiła nawet w oficjalnym podcaście poświęconym serialowi o brytyjskich royalsach, gdzie dokładnie wyjaśniła, czym się zajmuje.

"Jestem odpowiedzialna za znalezienie wszystkiego [do serialu – przyp. red.], co ma wszelkie prawa autorskie, które nie należą do 'The Crown'. A zatem wszystko, czego sami nie wygenerowaliśmy, niezależnie od tego, czy są to nagrania dźwiękowe, czy ruchome. Tworzę tylko ruchome materiały. Nie zawracam sobie głowy zdjęciami" – opowiadała.

Stable zmarła w wieku 68 lat wiosną tego roku, zaledwie kilka tygodni po zakończeniu zdjęć do szóstego sezonu "The Crown".

Jak pokazano śmierć księżnej Diany w serialu Netfliksa?

Przypomnijmy, że księżna Diana zginęła 31 sierpnia 1997 roku. Czarny mercedes, w którym jechała arystokratka, Dodi Al-Fayed, jego ochroniarz i kierowca, uderzył w jeden z filarów tunelu Alma w Paryżu. Pasażerowie próbowali uciec przed pościgiem paparazzich, którzy chcieli zrobić zdjęcie słynnej parze.

Kierowca Henri Paul, w którego organizmie wykryto rzekomo alkohol, i Dodi zginęli na miejscu. Wrak samochodu szybko otoczyli fotoreporterzy, którzy mieli okazję zobaczyć i usłyszeć dogorywającą arystokratkę.

"O mój Boże. Zostawcie mnie w spokoju" – miała powiedzieć do nich ostatkiem sił, zanim zmarła przewieziona do szpitala. Czołowy brytyjski patolog sądowy doktor Shepherd wierzy, że ​​gdyby Diana miała zapięte pasy, przeżyłaby i wyszła ze szpitala "z podbitym okiem lub może złamaną ręką".

W serialu Netfliksa zrezygnowano z dosadnego pokazania tragicznej śmierci Diany Spencer.

"Patrząc na tunel pod Pont de l'Alma, słyszymy jedynie dźwięki kolizji. Netflix dobrze zrobił, przyjmując postawę dalekiego obserwatora i skupiając się na emocjach otoczenia, a nie na jego wizualnych aspektach" – pisała w recenzji szóstego sezonu "The Crown" Zuzanna Tomaszewicz.