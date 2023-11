Lata dwudzieste, trzydzieste, czterdzieste, pięćdziesiąte... XX wiek to już przeszłość, ale wciąż patrzymy na minione dekady z nostalgią, o czym dobrze wiedzą reżyserzy i scenarzyści. Na Apple TV+ hitem są obecnie "Lekcje chemii" z Brie Larson na podstawie bestsellerowej powieści, ale jeśli szukasz podobnych klimatów – modowych, obyczajowych i nie tylko – wybraliśmy siedem seriali w stylu retro.

"Lekcje chemii" to serial dla fanów retro Fot. Kadr z "Lekcji chemii" / Apple TV+

Seriale w stylu retro. Nie tylko "Lekcje chemii"

Oto siedem seriali retro dla fanek i fanów ubiegłych dekad XX wieku. Niektóre są bardziej znane, inne mniej, ale wszystkie są naprawdę warte obejrzenia.

1. Lekcje chemii (2023-, Apple TV+)

"Lekcje chemii" to najnowszy serial (a właściwie miniserial) na tej liście – jego ostatni, siódmy odcinek zostanie wyemitowany 24 listopada. Jest ekranizacją bestsellerowej powieści Bonnie Garmus pod tym samym tytułem i dzieje się w latach sześćdziesiątych XX wieku. Opowiada o chemiczce Elizabeth Zott (laureatka Oscara i gwiazda "Marvels" Brie Larson), która po stracie pracy w laboratorium zaczyna prowadzić telewizyjny program kulinarny, w którym edukuje gospodynie domowe w naukowych tematach. "Lekcje chemii" mają świetne recenzje, są hitem i warto sięgnąć zarówno po serial Apple TV+, jak i książkę.

2. Wspaniała pani Maisel (2017-2023, Prime Video)

"Wspaniała pani Maisel" to znakomity serial Prime Video, który zakończył się w tym roku po pięciu sezonach. To historia Miriam "Midge" Maisel (Rachel Brosnahan) gospodyni z Nowego Jorku, matki i żony, która odkrywa, że ma talent komediowy i postanawia zostać gwiazdą stand-upu. A to nie jest łatwe w seksistowskich latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych, w których podział ról płciowych był dokładnie ustalony: kobieta miała być piękna, dbać o rodzinę i dom, a mężczyzna – ten dom utrzymywać. Produkcja Amazona jest zabawna, bystra, poruszająca i naprawdę trudno się oderwać od historii Midge, jej rodziny i przyjaciół.

3. Telefonistki (2017-2020, Netflix)

"Telefonistki" były pierwszym oryginalnym hiszpańskim serialem Netfliksa. Opowiadają o czterech kobietach: Lidii (Blanca Suárez), Carlocie (Ana Fernández), Marii (Nadia de Santiago) i Ángeles (Maggie Civantos), które pod koniec lat dwudziestych zatrudniają się w Madrycie jako telefonistki. To stylowa współczesna telenowela, w której nie brakuje intryg, zbrodni, romansów, kłamstw, zwrotów akcji i... oszałamiających kostiumów. Przede wszystkim to jednak historia silnej kobiecej przyjaźni. Serial łączy liczy pięć sezonów.

4. Mad Men (2007-2015, Prime Video)

"Mad Men" nazywani są jednym z najlepszych seriali w historii telewizji i nie jest to przesadzone. Ten kultowy dramat kostiumowy stacji AMC z fenomenalnym Jonem Hammem doczekał się siedmiu sezonów i łącznie zdobył... 79 nagród (oraz 297 nominacji), w tym Emmy i Złote Globy. Akcja dzieje się w latach sześćdziesiątych i skupia na Donie Draperze, dyrektorze kreatywnej agencji reklamowej na Manhattanie oraz ludziach z jego życia zawodowego i prywatnego. Jeśli szukasz inteligentnego serialu, który pokaże zmiany obyczajowe w amerykańskim społeczeństwie w tym okresie, to nie ma nic lepszego niż "Mad Men".

5. Mrs. America (2020, Disney+)

W miniserialu "Mrs. America" Cate Blanchett wciela się w Phyllis Schlafly, słynną konserwatywną aktywistkę, która w latach siedemdziesiątych XX wieku stanęła przeciwko amerykańskiemu ruchowi feministycznemu. To nie jedyna historyczna postać w tej znakomitej produkcji, m.in. Rose Byrne zagrała słynną działaczkę Glorię Steinem, nagrodzona Emmy Uzo Aduba – polityczkę Shirley Chisholm, a Tracey Ullman to serialowa Betty Friedan, autorka głośnej książki "Mistyka kobiecości". "Mrs. America", która pokazuje różne oblicza kobiecości, liczy dziewięć odcinków.

6. Masters of Sex (2013-2016, Prime Video)

"Masters of Sex" to serial o seksie, a właściwie o badaniach nad nim. Ten świetny dramat z Michaelem Sheenem i Lizy Caplan skupia się na pracach badawczych, jakie w latach pięćdziesiątych rozpoczęli dr William Masters i Virginia Johnson, naukowi pionierzy w dziedzinie ludzkiej seksualności. A ta – jak odkryli badacze – jest znacznie bardziej złożona, niż się wydaje. Serial liczy cztery sezony.

7. Gambit królowej (2020, Netflix)

"Gambit królowej" to niemiłosiernie wciągający hit Netfliksa oparty na powieści Waltera Tevisa o Beth Harmon, (fikcyjnej) szachowej geniuszce, która stara się dojść na sam szczyt w świecie szachów, a jednocześnie zmaga się z problemami emocjonalnymi, uzależnieniem od narkotyków i alkoholu. Amerykański miniserial, który składa się z siedmiu odcinków, dzieje się w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku, a wrażenie robią w nim również scenografia i kostiumy. Dzięki "Gambitowi królowej" Anya Taylor-Joy stała się gwiazdą, a na ekranie towarzyszą jej m.in. Harry Melling ("Harry Potter), Thomas Brodie-Sangster ("To właśnie miłość") oraz Marcin Dorociński w roli rosyjskiego mistrza, przeciwnika Beth.

