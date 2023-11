Syn Brada Pitta nie zostawił na nim suchej nitki. Aż trudno uwierzyć, jak go nazwał

Syn Brada Pitta zaskoczył wszystkich swoich wpisem w mediach społecznościowych. Pax Jolie Pitt nie zostawił na hollywoodzkim aktorze suchej nitki, zarzucając mu brak szacunku i empatii wobec swoich dzieci. Na dodatek zdradził, że mają one drżeć przed nim ze strachu.

Pax Jolie Pitt atakuje Brada Pitta. Nazwał hollywoodzkiego aktora dupkiem Fot. RUDY CAREZZEVOLI/Getty AFP/East News

Wiele lat temu Angelina Jolie i Brad Pitt uchodzili za jedną z najładniejszych i najbardziej pasujących do siebie par amerykańskiego show-biznesu. Mimo że ich związek przeszedł już do historii, pokłóceni małżonkowie kontynuują sądowe batalie. Przypomnijmy, że zakochani doczekali się razem sześciorga dzieci – trojga biologicznych: Shiloh, Knoxa i Vivienne oraz trojga adoptowanych: Maddoxa, Pax i Zahary.

Opinia publiczna była w szoku, kiedy para ogłosiła swój rozwód. Po pięciu latach małżeństwa ich drogi definitywnie się rozeszły. Teraz media poinformowały o zaskakującym wpisie adoptowanego syna aktorskiej pary. Pax Jolie-Pitt nie przebierał w słowach, kiedy wypowiadał się na temat hollywoodzkiego aktora.

Pax Jolie-Pitt atakuje Brada Pitta. Nazwał hollywoodzkiego aktora du*kiem

Pax Jolie-Pitt został adoptowany przez Angelinę Jolie z sierocińca w Wietnamie w 2007 roku. Miał wówczas 3 lata. Porzuciła go matka uzależniona od heroiny. Formalnie przez Brada Pitta został adoptowany rok później. Jak się teraz okazało, panowie nie mają najlepszych relacji. Dlaczego?

W jednym z instagramowych wpisów w 2020 roku Pax Jolie-Pitt na swoim prywatnym koncie zamiesił zdjęcie aktora. Opatrzył je wymownym opisem, nie pozostawiając na nim suchej nitki.

Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Ojca dla światowej klasy du*ka. Ciągle udowadniałeś, że jesteś okropną i podłą osobą. Nie masz szacunku, ani empatii wobec czwórki swoich najmłodszych dzieci, które drżą ze strachu w twojej obecności. Nigdy nie zrozumiesz, jakie szkody wyrządziłeś mojej rodzinie, ponieważ nie jesteś w stanie tego zrobić. Pax Jolie-Pitt

W dalszej części wpisu syna Brada Pitta można było przeczytać:

"Sprawiłeś, że życie moich najbliższych stało się piekłem. Możesz mówić sobie i światu, co chcesz, ale prawda pewnego dnia wyjdzie na jaw. Tak więc wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Ojca ty pie***lona zła istoto ludzka" – podsumował syn Pitta i Jolie.

Jak donosi Daily Mail, prywatne konto, z którego pochodzi wpis, rzeczywiście należy do Paxa. "To konto, którego używa do kontaktów z przyjaciółmi, głównie ze szkoły. Nigdy nie mówi wiele o swoich rodzicach, trzyma się z daleka od tego, więc to było niezwykłe" – zdradziło źródło gazety.

Szokujące fakty z życia Angeliny Jolie i Brada Pitta

Jak pisaliśmy w naTemat, jednym z powodów rozstania była przemoc ze strony Pitta. W 2016 roku miało dojść do nieprzyjemnej sytuacji. W trakcie lotu miało dojść do karczemnej awantury. Będący pod wpływem alkoholu Brad Pitt miał atakować psychicznie i fizycznie na swoją żonę i ich dzieci. Portal "Page Six" pozyskał dokumenty sądowe, w których zawarty został – sporządzany przez Jolie – szczegółowy opis incydentu.

"Kiedy jedno z dzieci stanęło w obronie Jolie, Pitt rzucił się na własne dziecko, a Jolie złapała go od tyłu, aby go powstrzymać. Wtedy Pitt popchnął ją, raniąc jej plecy i łokieć. Dzieci odważnie próbowały się nawzajem chronić. Zanim awantura się skończyła, Pitt dusił jedno z nich, a drugie uderzył w twarz. Błagały go, aby przestał. Wszystkie były przerażone" – cytuje dokument portal.