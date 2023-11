"Squid Game: Wyzwanie" to dowód, że Netflix nie ma żadnych skrupułów. Zrobił parodię ze swojego hitu

Maja Mikołajczyk

W drugim roku pandemii COVID-19 czarnym koniem Netfliksa okazał się koreański serial "Squid Game". Trzymający w napięciu thriller o walce na śmierć i życie o dużą sumę pieniędzy uderzał w żarłoczność kapitalistycznego systemu oraz komentował lokalne koreańskie problemy. Inspirowane serialem "Squid Game: Wyzwanie" to nowe reality show platformy, które jest wszystkim tym, co krytykował oryginalny serial. Netflix udowodnił, że w wyścigu o dusze (i oczy) widzów nie zatrzyma go już nic.