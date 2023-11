Kaczorowska komentuje decyzje ws. "Tańca z Gwiazdami". Nie ma wątpliwości

Kolejna edycja "Tańca z Gwiazdami" wzbudza wiele kontrowersji. Wciąż nie brakuje spekulacji na temat powrotu kultowego, tanecznego show na antenę Polsatu. Teraz decyzje Edwarda Miszczaka skomentowała Agnieszka Kaczorowska, która występowała w formacie, lecz nie jako gwiazda, a tancerka.

Kaczorowska komentuje decyzje Miszczaka ws. "Tańca z Gwiazdami" Polsatu Fot. Artur Zawadzki/REPORTER

Od ostatniej edycji "Tańca z Gwiazdami" minął już ponad rok. Przypomnijmy, że finał 13. sezonu na antenie telewizji Polsat (w sumie już 26. gdyż wcześniejsze 13 edycji emitowano na antenie stacji TVN) miał miejsce 31 października 2022 roku. Od tamtej pory trwają spekulacje, co dalej z kultowym tanecznym show.

Z początku kolejna edycja miała mieć miejsce w jesiennej ramówce stacji. Jednak, kiedy do tego nie doszło, nowe odcinki zapowiadano na wiosnę przyszłego roku. Jak donosi portal Press, ten termin również ma nie być już aktualny. Okazało się, że mimo starań producenta programu (Rinke Rooyensa), szefostwo stacji nie ma pewności czy "Taniec z Gwiazdami" jest w stanie zgromadzić swoją widownię przed telewizorami.

Kaczorowska komentuje decyzje Miszczaka ws. "Tańca z Gwiazdami" Polsatu

Teraz głos w sprawie kolejnej edycji formatu zabrała Agnieszka Kaczorowska. Przypomnijmy, że 31-latka od 2014 do 2018 roku występowała w kultowym show telewizji Polsat w roli trenerki tanecznej. O Kryształową Kulę walczyła w parze z Rafałem Maślakiem, Krzysztofem Wieszczkiem, Łukaszem Kadziewiczem, Nikodemem Rozbickim, Michałem Malinowskim i Antkiem Smykiewiczem.

Wspomniane trofeum udało jej się zdobyć w parze z Krzysztofem Wieszczkiem w finale 3. edycji "TzG" emitowanego na antenie Polsatu. Kaczorowska nieustannie realizuje swoją taneczną pasję. Teraz wypuściła na rynek swoją własną aplikację taneczną studiotanca.pl. Podczas jej premiery udzieliła wywiadu dla portalu pudelek.pl, w którym oceniła decyzje Edwarda Miszczaka w sprawie show Polsatu.

– Te informacje się zmieniają, jak w kalejdoskopie. Taniec powinien być obecny w naszym życiu. Czy to w formie programu, czy takiego potańczenia w domu. Niech będzie, bo taniec daje dużo radości. Jakie decyzje podejmą władze telewizji, to jest ich sprawa. Życzę im, żeby przewidywali to, jak najlepiej. Natomiast z mojego punktu widzenia, ludzie bardzo lubią oglądać taniec, przeżywać taniec i też dotykać tańca – podkreśliła tancerka.

Dziennikarz postanowił zapytać Kaczorowską, czy osoby wzbudzające spore kontrowersje w polskim show-biznesie powinny się zgadzać na udział w programie. Celebrytka nie miała żadnych wątpliwości.

– Ja myślę, że to jest dla nich atrakcyjne. Wiesz, ile osób marzy o tym, żeby występować w tym programie? To jest kultowy już program i to jeszcze z taką renomą na całym świecie, że nie dziwię im się. W ogóle to jest genialna przygoda. Ze swojej perspektywy mogę powiedzieć, że to jest fantastyczne przeżycie dla każdego (...) więc bardzo polecam. To jest coś, od czego bym nie odwodziła, jeżeli ktoś by mnie zapytał: "Ej, ale tańczyć, czy to fajne?". Tak, tańczyć, taniec jest super – podsumowała Agnieszka Kaczorowska w wywiadzie dla Pudelka.