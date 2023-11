Nacisnął przycisk i zaliczył wpadkę w "Familiadzie". Wybuchnął śmiechem

Program "Familiada" jest bardzo popularny wśród oglądających Telewizję Polską. W ostatnim odcinku widzowie mieli okazję do dobrej zabawy, szczególnie ze względu na nietypowe potknięcie jednego z uczestników, który szybko jednak zdał sobie sprawę z pomyłki.

Wpadka w "Familiadzie". Pytanie o najlepsze musicale wszech czasów Fot. Facebook.com / Familiada TVP S.A.

Teleturnieje od dawna cieszą się dużą popularnością w Polsce, a rodziny z przyjemnością śledzą poczynania uczestników, emocjonalnie komentując ich odpowiedzi przed telewizorem.

"Familiada" to polski teleturniej emitowany na antenie TVP2 od 17 września 1994 roku. Jego prowadzącym od samego początku jest Karol Strasburger, który w każdym odcinku raczy widzów dowcipami.

Nietrafione odpowiedzi i zabawne sytuacje z tego show często stają się viralowe, czyniąc ich autorów gwiazdami internetu na miesiące, a nawet lata. W ostatnim odcinku wyemitowanym 19 listopada rywalizowały drużyny "Wataha" i "Szanuj ojca".

Prowadzący, jak zwykle, rozpoczął od żartu i przedstawił uczestników. Pierwszą odpowiedź mieli dać kapitanowie obu drużyn – Tomasz i Krzysztof. Zadaniem graczy było wymienienie najlepszych musicali wszech czasów. Jeden z uczestników, zbyt pośpiesznie nacisnął guzik, doprowadzając do zabawnej pomyłki.

Tomasz z "Watahy" szybko zgłosił się do odpowiedzi, ale po chwili ciszy zorientował się, że to był pochopny ruch. Strasburger z niepewnością oczekiwał, czy uczestnik poda tytuł, który sam miał w głowie.

– Przeminęło z wiatrem – odpowiedział zmieszany. Uczestnik zaczął się śmiać, wiedząc, że udzielił błędnej odpowiedzi, co udzieliło się gospodarzowi i obecnym w studio. – O tym nie myślałem – powiedział rozbawiony Karol Strasburger. Tomasz stwierdził, że on sam nie sądził, że pod wpływem emocji tak odpowie.

Potem Krzysztof zabrał głos, ale również on nie trafił. Jego propozycja "Metro" nie pojawiła się na tablicy. W ankiecie wyłoniono inne tytuły jako najlepsze musicale wszech czasów, w tym "Hair", "Grease", "Kabaret", "West Side Story", "Skrzypek na dachu" oraz "Deszczowa piosenka".

Śmieszne odpowiedzi z "Familiady"

Stres i czas często sprawiają, że uczestnicy "Familiady" udzielają zabawnych odpowiedzi. Oto kilka z tych, które najbardziej rozbawiły rodaków:

Pytanie: "Co zużywa najwięcej energii w domu?" / Odpowiedź: "Prąd"

Pytanie: "Więcej niż jedno zwierzę?" / Odpowiedź: "Lama"

Pytanie: "Jaki szkolny przedmiot najmniej przydaje się w życiu?" / Odpowiedź: "Kanapka"

Pytanie: "Co zmienia kierowca podczas jazdy samochodem?" / Odpowiedź: "Opony"

Pytanie: "Które owoce z polskich sadów są najbardziej popularne?" / Odpowiedź: "Banany"

Pytanie: "Drapieżna ryba polskich rzek to..." / Odpowiedź "Rekin"

"Familiada" jest flagowym teleturniejem TVP2, gdzie spotykają się dwie drużyny, każda składająca się z pięciu osób. Uczestnicy starają się odgadnąć odpowiedzi na pytania, które wcześniej zadano grupie 100 losowych osób.

Liczba punktów zdobywanych przez drużynę zależy od tego, czy ich odpowiedzi pokrywają się z tymi z próby. Do finału przechodzi jedna drużyna, mając szansę na wygranie 25 000 złotych plus sumę z wcześniejszych rund. Zwycięzcy mogą wystąpić w kolejnym odcinku, ale każda grupa ma ograniczenie do udziału w trzech kolejnych odcinkach.

Kilka razy w roku, z okazji różnych świąt, do "Familiady" zapraszane są specjalne drużyny składające się ze znanych postaci, takich jak piosenkarze, aktorzy, sportowcy czy dziennikarze. Pieniądze wygrane przez te drużyny są przeznaczane na cele charytatywne.