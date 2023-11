Podwyżka cen dotyczy między innymi cytadeli w Kairze fot. canva.com / artush

Jak ujawnił serwis hurghada24.pl, podwyżki dotyczą na razie Kairu, Gizy, Sakkary i Luksoru. Nowy cennik ma obowiązywać od 1 grudnia tego roku i będzie dotyczył jedynie zagranicznych turystów.

Samo wejście na kompleks Piramid w Gizie ma kosztować 540 funtów egipskich (EGP), czyli 70 zł. Do tej pory było to 360 EGP (46 zł). Wejście do wnętrza Piramidy Cheopsa kosztować ma 900 EGP (117 zł). Bilet do Muzeum Egipskiego przy placu Tahrir w Kairze to wydatek rzędu 450 EGP (58 zł). Bilet do Narodowego Muzeum Cywilizacji Egipskiej kosztować ma 500 EGP (65 zł). Aby zwiedzić Cytadelę Kairską, trzeba przygotować 450 EGP. Obejrzenie piramidy schodkowej Dżesera w Sakkali kosztować ma 450 EGP (58 zł), a wejście do jej wnętrza 220 EGP (28 zł). Do tej pory było to 100 EGP (13 zł).

hurghada24.pl

Czytamy w serwisie