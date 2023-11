Finał "The Crown" i serial o polskich szlachcicach. Końcówka roku z Netfliksem nie będzie nudna

Maja Mikołajczyk

N etflix zadbał o to, żeby pod koniec roku subskrybenci mieli w czym wybierać. Fani serialu o brytyjskiej rodzinie królewskiej doczekają się finałowych odcinków "The Crown", a na entuzjastów kina akcji będzie czekać "Rebel Moon" od Zacka Snydera. A to jeszcze nie koniec – na platformie pojawi się również serial o polskich szlachcicach.