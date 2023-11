"Dziewczyna influencera" opowie o świecie celebrytów z sieci. To odpowiedź na Pandora Gate?

W ostatnich miesiącach Pandora Gate była jednym z najgłośniejszych polskich skandali. O mrocznych sekretach internetowych celebrytów opowie niebawem dramat "Dziewczyna influencera". Jakiś czas temu podobną produkcję zapowiedziała także Maria Sadowska i Maja Staśko.

"Dziewczyna influencera" opowie o mrocznych stronach internetowych celebrytów. Fot. kadr z filmu "Dziewczyna influencera"

O czym opowie "Dziewczyna Influencera"?

"Dziewczyna influencera" opowie o zdobywającej popularność influencerce Zosi występującej w internecie jako Just Sophie. Młoda kobieta wie, że jej chłopak, który jest popularnym youtuberem, ma romans.

Rozgoryczona dziewczyna udaje się w podróż z inną influencerką za pieniądze sponsorów. Podróż nie przebiega jednak tak, jak Zosia by się tego spodziewała. Dziewczyna zobaczy, jak naprawdę wygląda środowisko, do którego tak bardzo chciała należeć.

"Kiedyś porównywaliśmy się z kolegami i koleżankami z klasy. Teraz porównujemy się z całym światem. Oglądamy zdjęcia pięknych osób – często upiększonych filtrami – w egzotycznych, rajskich lokacjach i wydaje nam się, że tak wygląda ich życie. I tak myślą nasze dzieci – 80 procent dzieci i nastolatków w Polsce chciałoby zostać Influencerami" – opowiada reżyser filmu Szymon Gonera.

"Ale bycie sławnym i używanie filtrów nie rozwiązuje żadnych problemów. A popularność ma także bardzo negatywne skutki. I to wszystko chciałem pokazać w tym filmie – filmie o czasach, w których żyjemy" – dodaje.

W "Dziewczynie influencera" wystąpili m.in. Karina Rezner (debiutantka), Olga Kalicka ("Dziewczyny z Dubaju®"), Joanna Koroniewska-Dowbor ("M jak miłość"), Mateusz Banasiuk ("Furioza") czy Rafał Królikowski ("To musi być miłość").

Film trafi na ekrany polskich kin 2 lutego.

Sadowska i Staśko zapowiedziały film o patologiach internetowych celebrytów

Przypomnijmy, że jakiś czas temu film o patologiach środowiska internetowych celebrytów zapowiedziały także reżyserka Maria Sadowska oraz aktywistka Maja Staśko.

– Film będzie mówił nie tylko o Pandora Gate, ale także o zjawisku patoinfluencerów, o tym, jak to się stało, że w przestrzeni publicznej kryminaliści zarabiają ogromne pieniądze na mieszaniu w głowach naszym dzieciom – powiedziała Sadowska w rozmowie z portalem Kozaczek.pl.

"Tworzymy wspólnie film o patoinfluencerach i przemocy w internecie. Jestem dumna, że podejmujemy ten temat! (...) Przestrzeń patoinfluencerów to świat, w którym sprawcy przemocy i kryminaliści to celebryci z dotarciem do dzieci, a ofiary są uciszane, wykluczane i gnębione (...)" – przekazała z kolei za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych Staśko.