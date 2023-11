Świąteczna gorączka trwa nie tylko w sklepach, ale i na dworcach i lotniskach. Promocje na bilety, szczególnie na Black Friday kuszą swoimi cenami i nic tylko korzystać i zwiedzać nowe miejsca. Okazuje się jednak, że w najbliższym czasie planowane są strajki, które mogą znacznie utrudnić nam podróżowanie.

Strajki mają odbyć się między innymi w Hiszpanii i Francji fot. pexels.com / JJ Jordan

Niemiłe zaskoczenie może spotkać osoby, które planowały wybrać się w podróż w najbliższym, przedświątecznym i świątecznym okresie. Jak informują media, turystów mogą czekać w tym czasie poważne utrudnienia. Wszystko z powodu zaplanowanych wkrótce strajków, bo pracownicy europejskich portów lotniczych i kolei domagają się podwyżek płacowych.

Paraliż lotnisk

Jak przekazał serwis euronews.com, największe utrudnienia mogą napotkać pasażerowie podróżujący do i z Hiszpanii. Strajk ogłosili tam pracownicy ochrony na lotnisku Alicante-Elche, którzy domagają się lepszych warunków pracy, a także podwyżek. Protesty mają odbywać się w dniach od 24 do 26 i 28 listopada, a także 1-10, 12, 15-17, 19, 22-31 grudnia oraz od 1 do 14 stycznia.

W tych samych terminach protestować będą także pracownicy portów lotniczych, które są obsługiwane przez hiszpańskiego operatora Aena. Strajk ma być wyrazem sprzeciwu wobec niestabilności zatrudnienia w branży. Związek zawodowy UGT zapowiedział, że odbędzie się on w długi hiszpański weekend od 6 do 8 grudnia.

Na kolei tak samo...

Podobna sytuacja będzie panowała na kolejach, które również postanowiły dołączyć do protestów. Hiszpańskie związki zawodowe reprezentujące pracowników kolei Renfe i Adif zagroziły strajkami w dniach 24 i 30 listopada oraz 1, 4 i 5 grudnia. Jeśli dojdą do skutku, to pasażerowie mogą spodziewać się licznych odwołań i opóźnień.

Nie tylko w Hiszpanii panuje napięta sytuacja wśród pracowników kolei. We Francji związek kolejowy SudRail zapowiedział strajki w najgorętszym okresie Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Jak jednak donoszą lokalne media, państwowy przewoźnik kolejowy podjął już negocjacje ze związkami zawodowymi, w celu zapobiegnięcia ewentualnym strajkom i chaosowi.

