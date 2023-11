Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas, który zwykle spędzamy z rodziną i przyjaciółmi. Kto jednak powiedział, że musimy robić to w Polsce? Zainteresowanie noclegami w okresie świątecznym bije w tym roku rekordy i niektórzy mogą spóźnić się z rezerwacją. Gdzie lecieć na święta poza granice kraju? Oto nasze propozycje!

Święta Bożego Narodzenia w innym kraju, to doskonała okazja, aby poznać jego tradycje fot. canva.com / wikimedia.org / MTSWien / romanbabakin / OSORIOartist

W sieci możemy ostatnio natknąć się na sporą liczbę artykułów, które informują o tym, że miejsca noclegowe w Polsce na Sylwestra i Boże Narodzenie powoli się już kończą. Choć tych nowin nie potwierdzają oficjalnie przedstawiciele branży turystycznej, to warto już teraz zainteresować się planowaniem świąt, jeśli nie mamy w zamiarze spędzać ich w domu.

Niekoniecznie musimy też znajdować się w trakcie świąt w Polsce, bo chociaż jest to raczej powszechne, to coraz częściej wybieramy się na Boże Narodzenie do innych krajów, bez względu na to, czy mamy tam do odwiedzenia jakąś rodzinę, czy nie. Tym bardziej sprzyja temu fakt, że tanie linie lotnicze nie zadają pytań o nasze plany, tanie linie wystawiają po prostu na sprzedaż tanie bilety.

Gdzie lecieć na Boże Narodzenie i czego warto wtedy doświadczyć i spróbować? Podpowiadamy zarówno te cieplejsze, jak i zasypane po pas śniegiem miejsca!

1. Norwegia - Oslo i Trondheim

Norwegia to kraj, w którym Boże Narodzenie ma szczególny urok. W Oslo, stolicy kraju, możesz odwiedzić słynny Julemarked, czyli jarmark bożonarodzeniowy, który oferuje szeroki wybór tradycyjnych wyrobów rękodzielniczych, ozdób świątecznych i pysznych przysmaków.

Warto spróbować tradycyjnych dań, takich jak lutefisk (ryba, zwykle dorsz, którą przez kilka dni namacza się w żrącym ługu sodowym) i risengrynsgrøt (kasza ryżowa). W Trondheim, na północy kraju, warto wybrać się na koncert w Nidaros Katedral, gdzie można usłyszeć tradycyjne norweskie kolędy, a miasto jest rozświetlone tysiącami lampek, co sprawia, że wieczorne spacery mają niezwykły klimat.

Do Norwegii najtaniej dolecimy z lotnisk na północy kraju.

2. Austria - Wiedeń i Salzburg

Austria słynie z pięknych jarmarków bożonarodzeniowych, a Wiedeń jest jednym z kultowych już miejsc w Europie, gdzie można przeżyć prawdziwą magię świąt. Schönbrunn Christmas Market to idealne miejsce na zakupy prezentów, skosztowanie tradycyjnych przekąsek i poczucie klimatycznej atmosfery świątecznej.

W Austrii Święty Mikołaj oprócz rozdawania prezentów pełni też funkcję patrona marynarzy. Na jego cześć dzieci w miejscowości Spitz an der Donau puszczają na wody Dunaju własnoręcznie wykonane stateczki, poświęcone i oświetlone zapaloną świeczką. Ma im to przynieść szczęście i błogosławieństwo.

Z kolei w regionie Salzkammergut kultywowana jest tradycja palenia krambambuli, słodkiej ziołowej wódki, w regionie znanej pod nazwą Krampamperl. Odbywa się ono 26 grudnia każdego roku w restauracjach w Ebensee i Bad Goisern.

Na restauracyjnych i domowych stolikach ustawia się wtedy szklanki z alkoholem zawierającym co najmniej 50 proc. alkoholu. Następnie podpala się je, a osoby siedzące przy stole topią w powstałym płomieniu nabite na widelce kostki cukru. Stopiony cukier nadaje alkoholowi słodkawy smak, a kiedy płomień gaśnie, szklanka jest podawana każdej siedzącej przy stole osobie i stopniowo opróżniana.

Do Austrii oprócz lotów, które mogą być w tym okresie nieco droższe, dostaniemy się także w ciągu kilku godzin samochodem lub pociągiem.

3. Szwajcaria - Zermatt i Lucerna

Szwajcaria to kraj o malowniczych górskich krajobrazach i uroczych miasteczkach. W Zermatt, który leży pod majestatycznym Matterhornem, góry są gwarantem białego śniegu, co sprawia, że to doskonałe miejsce na narciarskie przygody w okresie Bożego Narodzenia.

Możesz tam spróbować fondue i raclette, tradycyjnych szwajcarskich potraw serowych.

W Szwajcarii święta Bożego Narodzenia są obchodzone bardzo podobnie do naszych. Tam również popularne są kalendarze adwentowe, szopki oraz oświetlanie wszystkiego lampkami choinkowymi.

4. Finlandia - Rovaniemi i Helsinki

Finlandia będzie idealnym miejscem do spędzenia rodzinnych świąt z pociechami. Wszystko przez to, że jest uznawane za kraj Świętego Mikołaja, a Rovaniemi to miejsce, gdzie znajduje się jego siedziba, Santa Claus Village. To właśnie tam można spotkać samego Mikołaja i odwiedzić jego pracownię.

Jeśli jednak nie interesuje nas ta atrakcja, która w sezonie świątecznym jest bardzo oblegana, możemy odwiedzić Helsinki, stolicę Finlandii. Tam warto zajrzeć na miejscowe jarmarki bożonarodzeniowe i spróbować ryżowego puddingu z migdałami, tradycyjnej potrawy przygotowywanej na Boże Narodzenie.

Do Helsinek najszybciej dostaniemy się samolotem, ale istnieje też możliwość podróży do Helsinek autobusem.

5. Malta - Valletta i Gozo

Przechodząc do nieco cieplejszych rejonów na świąteczne zwiedzanie proponujemy także Maltę, na której Boże Narodzenie będzie z pewnością niezwykłym przeżyciem. Valletta, stolica Malty, jest wtedy ozdabiana tysiącami lampek i przepięknymi dekoracjami.

Możesz także spróbować tradycyjnych maltańskich świątecznych ciasteczek, znanych jako Qagħaq tal-Għasel. Na wyspie Gozo, której krajobrazy zachwycają, możesz uczestniczyć w tradycyjnych mszach i doświadczyć maltańskiej gościnności.

Na Maltę dostaniesz się samolotem.

6. Hiszpania - Teneryfa i Barcelona

Jeśli marzy ci się plażowanie przez całe święta, świetnym wyborem będzie Teneryfa, należąca do Wysp Kanaryjskich. Loty w dwie strony kosztują już od około 500 zł, nawet w najgorętszym świątecznym okresie. Tam też z pewnością nie zaskoczy cię zła pogoda – na południu wyspy niemal zawsze świeci słońce.

Uwielbiasz hiszpańskie klimaty, ale nie chcesz lecieć na wyspę? Odwiedź w takim razie Barcelonę, gdzie święta są obchodzone z rozmachem, a jednym z najważniejszych ich elementów jest katalońska tradycja Caga Tió, czyli drewnianej kukiełki, która daje prezenty.

Oprócz tego, na Ramblas, słynnym deptaku, odbywają się kolorowe jarmarki bożonarodzeniowe, które są dosyć ciekawym kontrastem do tych z chłodniejszych zakątków Europy.

7. Cypr - Nikozja i Pafos

Na Cyprze święta są wyjątkowo urocze i tradycyjne. W Nikozji i Pafos warto odwiedzić bazary bożonarodzeniowe, gdzie można znaleźć piękne ozdoby, rękodzieło i tradycyjne potrawy.

Jednym z symboli Bożego Narodzenia na Cyprze jest płonące ognisko, które oznacza przyjęcie Józefa, Marii i Dzieciątka Jezus. Ogniska te stanowią także symbol nadziei i nowego początku.

Przed wieczerzą wigilijną rodziny na Cyprze praktykują tradycję kucia kawałka chleba, co jest symbolicznym gestem mającym przynieść obfitość i jedność w nadchodzącym roku.

Na świątecznym stole nie brakuje tradycyjnych potraw, takich jak "Christopsomo" (chleb Chrystusa) ozdobiony krzyżem, "Kourabiedes" (ciasteczka migdałowe w cukrze pudrze) oraz "Melomakarona" (ciastka miodowe z orzechami). Wiele z tych przysmaków jest przygotowywanych jeszcze w okresie adwentu.

Kolędy odgrywają istotną rolę w świętowaniu Bożego Narodzenia na Cyprze. Rodziny i przyjaciele zbierają się, aby śpiewać tradycyjne cypryjskie kolędy, często przy akompaniamencie tradycyjnych instrumentów, takich jak "laouto" (cypryjska gitara).

Msza święta w dniu Bożego Narodzenia jest uroczystym wydarzeniem, a wiele kościołów przygotowuje żywą szopkę bożonarodzeniową, aby podkreślić znaczenie narodzenia Jezusa. Również tradycja Świętego Mikołaja jest obecna na Cyprze, choć jest tam nazywany "Ayiassouka". Przychodzi do domów, przynosząc prezenty i słodycze dla dzieci.

