Po tym jak Szymon Hołownia został marszałkiem, obrady Sejmu cieszą się dużą oglądalnością na YouTube. Kanał "Sejm RP" zdobył już ponad 100 tys. subskrypcji, co oznacza, że powinien otrzymać tzw. srebrny przycisk. Nowy marszałek został zapytany o tę kwestię na jednej z ostatnich konferencji. Jego odpowiedź spodobała się wielu słuchaczom. Swój osobliwy komentarz zostawiła nawet Anna Wendzikowska.

Wendzikowska zareagowała na wywiad Hołowni. fot Adam Jankowski/REPORTER // fot. Marcin Pawlukiewicz/REPORTER

Niedawno pisaliśmy w naTemat, że kanałowi Sejmu RP na YouTube udało się zebrać 100 tysięcy subskrybentów. Użytkownicy platformy, którzy osiągnęli taki wynik, otrzymują zazwyczaj specjalną nagrodę YouTube'a, czyli tak zwany srebrny przycisk.

23 listopada w sejmowym holu przed Salą Kolumnową odbyła się konferencja prasowa marszałka Szymona Hołowni. Podczas niej padło pytanie właśnie o nagrodę od przedstawicieli YouTube.

Hołownia o srebrnym przycisku. Komentuje Wendzikowska

– Ja już byłem w programie ze złotym przyciskiem. Zobaczymy, co w tej kwestii się wydarzy. Ja się cieszę z tych 100 tys. subskrybentów. Ludzie naprawdę interesują się tym, co się dzieje po 15 października – odpowiedział Hołownia.

– A co do samego przycisku to muszę porozmawiać z Centrum Informacyjnym Sejmu, bo sam nie czuję się kompetentny, aby pisać (prośbę - przyp. red.) o ten srebrny przycisk – dodał.

Marszałek zapowiedział, że w najbliższych dniach nie zabraknie emocji dla "widzów", którzy z zaangażowaniem śledzą pierwsze posiedzenie Sejmu X kadencji. – I od razu zapowiadam, drodzy państwo, zaopatrzcie się w popcorn solidnie na najbliższy wtorek i środę, bo przypuszczam, że będzie się działo i dużo emocji, ale też dużo dobra na koniec tego będzie – podsumował.

Słowa marszałka spodobały się Polkom i Polakom. Wśród komentujących odpowiedź Hołowni znalazła się też Anna Wendzikowska. Dziennikarka dodała tylko jedno słowo, ale mocno znaczące. Napisała: "Kocham" i załączyła emotkę ognia. Chociaż wyróżnienie nie zostało jeszcze oficjalnie przyznane, już zaczynają się spekulacje, co można by z nim zrobić. Dodajmy, że jeden z użytkowników mediów społecznościowych zasugerował, że mógłby on zostać przekazany na WOŚP, czyli Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

Pomysł ten skomentował sam marszałek Sejmu. "Taki jest wstępny plan" – odpisał w odpowiedzi na komentarz.