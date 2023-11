Organizator festiwalu popełnił samobójstwo. Na imprezę nikt nie przyszedł, stał się ofiarą nagonki

Niedawno odbyła się 43. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmów Sportowych w teatrze Pirandello w Agrigento. Niestety nikt nie przyszedł z powodu meczu Włochy-Ukraina. Za organizację wydarzenia odpowiadał Alberto Re, który padł ofiarą oszczerczej kampanii. 76-latek popełnił samobójstwo.

Alberto Re nie żyje. Organizator festiwalu filmowego popełnił samobójstwo Fot. twitter.com / @KtoUmarl

W ostatnich dniach w sycylijskim Agrigento miała miejsce 43. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmów Sportowych. Wydarzenie odbywało się w teatrze Pirandello. Podczas pierwszego dnia wyświetlano film "William & Mansell" poświęcony angielskiemu mistrzowi Formuły 1.

Jak się okazało, nikt nie przyszedł. Nie było nawet burmistrza Agrigento Francesco Miccichè ani radnego ds. kultury Costantino Ciulli. Powodem ich nieobecności mógł być fakt, że w tym samym czasie odbywał się mecz piłki nożnej reprezentacji Włoch z Ukraińcami. Spotkanie to miało zadecydować o kwalifikacji Włochów do nadchodzących Mistrzostw Europy.

Alberto Re nie żyje. Organizator festiwalu filmowego popełnił samobójstwo

Jak się okazało, organizator Festiwalu Filmów Sportowych padł ofiarą krytyki ze strony opinii publicznej. W mediach społecznościowych bardzo mocno krytykowano za niepowodzenie wydarzenia. "Alberto Re nigdy nie stronił od intelektualnej uczciwości i zawsze z uśmiechem słuchał krytyki, widząc błędy, które mogły się zdarzyć. Aż do tego czasu" – podsumowała rodzina.

78-letni mężczyzna w końcu nie wytrzymał nagonki opinii publicznej. Jak donoszą zagraniczne media, popełnił samobójstwo. Re zastrzelił się w czwartek w swoim domu. Jedyne co zostawił, to list, w którym żalił się na nagonkę i artykuły prasowe, które pojawiały się w sieci.

Władze oddały hołd Alberto Re

Prefekt Agrigento Filippo Romano postanowił zaprosić na niedzielę dziewięciu burmistrzów miast, którego dostały się do ścisłego finału konkursu Włoska Stolica Kultury 2025. Spotkanie, w trakcie którego zostanie upamiętniony Re, ma się odbyć w teatrze Pirandello.

"To także wyraz szacunku dla pamięci biednego Alberto Re, ofiary kampanii oczerniającej, która pchnęła go do tego bardzo smutnego, skrajnego kroku. Oszczerczej kampanii, w której uzasadniona krytyka polityczna i dziennikarska przekroczyła granice człowieczeństwa. A my wszyscy, którzy mamy różne obowiązki administracyjne, musimy unikać powtarzania się podobnych niegodziwości" – cytuje prefekta portal agrigentonotizie.it.

Pogrzeb Alberto Re ma się odbyć w sobotę (25 listopada).

***

Przypominamy, że każda osoba, która boryka się z depresją lub ma problemy i chciałby porozmawiać, może zadzwonić pod jeden z poniższych numerów telefonu: