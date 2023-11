D o tragedii doszło we Francji, w domu w Alfortville na obrzeżach Paryża. W niedzielę 41-latek zgłosił się na policję, gdzie przyznał się do zamordowania trzech córek w wieku 4, 10 i 11 lat. Informację przekazała agencja AFP.





Ojciec zamordował trzy córki i zgłosił się na policję. Najmłodsza miała 4 lata

Nina Nowakowska

