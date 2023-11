Chociaż jak powszechnie wiadomo, pieniądze szczęścia nie dają, to ciężko nie zgodzić się z faktem, że dają nam możliwość zakupu niesamowitych przeżyć, które dostarczą nam wielu emocji, w tym właśnie szczęścia i radości. Ile kosztują najdroższe atrakcje turystyczne na świecie? Zbadał serwis Daily Mail.

Trekking z gorylami i wycieczka na Antarktydę to tylko niektóre z najdroższych atrakcji na świecie fot. pixabay.com / Morgane Vander Linden / GI / stragga

Za 250 tys. zł możemy kupić sobie luksusowy samochód, postawić mały drewniany domek, przeżyć kilka lat bez pracy, albo wydać te pieniądze na jedną z najdroższych atrakcji turystycznych na świecie. I nie chodzi tu o najdroższe na świecie safari obejmującym wycieczkę do 6 krajów, o którym niedawno pisaliśmy.

Mowa tu o atrakcjach takich jak przelot helikopterem, czy też przejazd wyjątkowym pociągiem. Portal Daily Mail przygotował listę najdroższych na świecie atrakcji turystycznych, których ceny niejednego zwalą z nóg.

Pierwszy na liście jest lot na biegun południowy, na który musimy wydać aż ćwierć miliona złotych (59,9 tys dolarów). Wycieczka rozpoczyna się w Punta Arenas w Chile i obejmuje wyżywienie oraz zakwaterowanie w namiocie na Antarktydzie.

Wyjazd trwa 6-7 dni, w jego początkowej fazie zwiedzamy Union Glacier Camp, a następnie samolot narciarski zabiera uczestników do najbardziej wysuniętego na południe punktu na Ziemi.

Kolejną drogą atrakcją, znajdującą się w rankingu jest przejazd luksusowym brytyjskim pociągiem Pullman z 1951 roku. Oprócz przejażdżki, w cenie 15 tysięcy złotych jest również udział w grze z zagadką dotyczącą morderstwa.

Chętni mogą dopłacić jednak jeszcze więcej i w podróż udać się w specjalnym wagonie zaprojektowanym przez Wesa Andersona, pić w nim do woli szampana, zjeść pięciodaniowy lunch oraz skorzystać z dostępnego wyboru wyselekcjonowanych win.

Na trzecim miejscu uplasował się trekking z gorylami w Rwandzie, Ugandzie oraz Kongo. Za 6000 zł możemy oglądać goryle w ich naturalnym środowisku, w grupie składającej się maksymalnie z 8 turystów. Część pieniędzy z tej atrakcji przeznaczana jest na prace konserwatorskie oraz projekty edukacyjne na terenie parków, po których odbywają się spacery.

Osobom, którym marzy się dotarcie na Mount Everest, ale nie chcą robić tego o własnych siłach, może spodobać się kolejna z drogich atrakcji, którą jest przelot helikopterem na szczyt góry. W cenie 5400 zł zobaczymy także inne słynne himalajskie szczyty, a towarzyszyć będą temu niesamowite widoki, których nie doświadczymy podczas zwykłego trekkingu.

A jakie są inne najdroższe atrakcje na świecie? Za 3800 zł możemy przykładowo zjeść w restauracji Masa w Nowym Jorku, równocześnie przyglądając się ich spektakularnemu sposobowi przyrządzania. Warto jednak zaznaczyć, że w cenę nie są wliczone napoje.

Za 3500 zł odwiedzimy w Nairobi specjalny dom, przy którym żyje stado żyraf ugandyjskich, które są jednym z najrzadszych gatunków na świecie. W cenie jest także nocleg, a turyści, którzy już wcześniej odwiedzili to miejsce, ostrzegają, aby nie zostawiać w pokojach żadnego jedzenia, ponieważ ciekawskie żyrafy zaglądają do nich przez okna i zjadają to, do czego uda im się dosięgnąć.

Czytaj także: https://natemat.pl/509068,jak-najtaniej-doleciec-do-azji-centralnej-z-przerwa-na-kebaba-w-stambule