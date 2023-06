Najbardziej stylowy reżyser na świecie? Wielu nie ma żadnych wątpliwości: Wes Anderson to już marka. Korzystając z okazji, że w polskich kinach można już oglądać jego nowy film, "Asteroid City" z szaloną hollywoodzką obsadą, postanowiliśmy sprawdzić oceny wszystkich jego produkcji na IMDb. Która jest najlepsza, a która spodobała się widzom najmniej?

Jaki jest najlepszy film Wesa Andersona? Sprawdzamy Fot. Kadr z filmów Wesa Andersona: "Grand Budapest Hotel", "Genialny klan", "Kochankowie z Księżyca", "Fantastyczny Pan Lis"

Wes Anderson to jeden z najoryginalniejszych i najpopularniejszych współczesnych scenarzystów oraz reżyserów. Słynie z niepodrabialnego stylu: jego wysublimowane, kolorowe filmy budzą wizualny zachwyt, a estetyka 54-letniego dziś Andersona doczekała się nawet hołdu na Instagramie w formie "Accidentally Wes Anderson". To obserwowany przez 1,8 mln ludzi profil ze zdjęciami internautów, które do złudzenia przypominają kadry z większości jego filmów.

Każdy nowy film Wesa Andersona jest więc niecierpliwie wyczekiwany. Siedmiokrotnie (!) nominowany do Oscara amerykański twórca właśnie nakręcił swój nowy film, "Asteroid City", pierwszy projekt od premiery "Kuriera Francuskiego z Liberty, Kansas Evening Sun" z 2021 roku. Do polskich kin wszedł 16 czerwca.

Komedia Andersona rozgrywa się w latach 50. XX wieku w fikcyjnym amerykańskim miasteczku na pustyni. Zjazd Junior Stargazer/Space Cadet, który ma na celu zjednoczenie uczniów i rodziców z całego kraju w rywalizacji koleżeńskiej i naukowej, zostaje spektakularnie zakłócony, gdy następują epokowe wydarzenia. Jakie? Możemy się domyślić po samym tytule...

Już sama kosmiczna (sic!) obsada "Asteroid City" robi gigantyczne wrażenie, bo w filmie zagrało naprawdę sporo gwiazd: Jason Schwartzman, Margot Robbie, Tom Hanks, Hong Chau, Scarlett Johansson, Jeffrey Wright, Tilda Swinton, Bryan Cranston, Edward Norton, Adrien Brody, Liev Schreiber, Hope Davis, Stephen Park, Rupert Friend, Maya Hawke, Steve Carell, Matt Dillon, Willem Dafoe, Tony Revolori, Jake Ryan, Grace Edwards, Aristou Meehan, Sophia Lillis, Ethan Lee, Jeff Goldblum i Rita Wilson. Film "Asteroid City" ma dobre recenzje, a na Rotten Tomatoes doczekał się już 74 procent od krytyków (na podstawie 121 recenzji). Nieco gorzej oceniają go widzowie, od których ma 53 procent. "Jest mało prawdopodobne, aby 'Asteroid City' zdobyło wielu nowych fanów dla Wesa Andersona, ale ci, którzy lubią jego charakterystyczny styl, uznają film za powrót do nieskazitelnie skomponowanej formy" – brzmi konsensus recenzentów.

Najlepsze filmy Wesa Andersona. Ranking według ocen na IMDb

Ale jakie są najlepsze filmy Wesa Andersona? Postanowiliśmy sprawdzić to w słynnej bazie filmowej IMDb i uszeregować produkcje pełnometrażowe Amerykanina według oceny użytkowników (na dzień 21 czerwca 2023 roku).

Łącznie nasz ranking objął dziesięć filmów, gdyż pomijamy na razie "Asteroid City", które dopiero kilka dni temu weszło do kin, co oznacza, że jego ocena nie jest miarodajna i może wielokrotnie się zmienić (na razie ma ocenę 7,0 na podstawie 5 tysięcy ocen, a dla porównania "Grand Budapest Hotel" ma ich ponad 840 tysięcy). Oczywiście nieznacznej zmianie mogą uleć także pozostałe tytuły.

Oto filmy Wesa Andersona w kolejności od najsłabiej do najlepiej ocenianego.

10. Trzech facetów z Teksasu (1996)

Ocena na IMDb: 6,9

"Trzech facetów z Teksasu" ("Bottle Rocket") jest debiutanckim filmem Wesa Andersona, który początkowo był krótkometrażówką. To komedia kryminalna o trzech chłopakach (Owen Wilson, Luke Wilson, Robert Musgrave), którzy chcą zrobić przestępczy skok, ale... nic nie wiedzą o byciu kryminalistami.

Mimo że "Trzech facetów z Teksasu" ma najniższą ocenę spośród pełnometrażowych tytułów 54-latka, to wcale nie jest ona niska, a film nie jest w żadnym wypadku słaby. To świetny debiut Andersona i gratka zarówno dla jego fanów, jak i dla tych, którzy chcą zobaczyć, jak wyglądały jego filmy, zanim wypracował swój słynny styl.

9. Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun (2021)

Ocena na IMDb: 7,1

Na przedostatnim miejscu na IMDb uplasował się... przedostatni film Wesa Andersona, czyli "Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun" ("The French Dispatch"). Opowiada o redaktorach "Kuriera Francuskiego", popularnego amerykańskiego magazynu z siedzibą we Francji, którzy spotykają się, aby napisać nekrolog dla swojego zmarłego kolegi, pochodzącego ze stanu Kansas Arthura Howitzera Juniora.

Mimo że film uważany jest za jeden z najsłabszych filmów Wesa Andersona, to ma swoich wiernych fanów. Wielu domagało się dla niego nominacji do Oscara (nie dostał żadnej). Ci, którzy nigdy wcześniej nie widzieli żadnego obrazu Amerykanina, wychodzili jednak z kina skonfundowani: "Kurier Francuski z Liberty..." jest bowiem bardzo insiderskim filmem Andersona i mocno zanurzonym w jego nietypowym stylu. Ma jednak gwiazdorską obsadę, która robi wrażenie.

8. Pociąg do Darjeeling (2007)

Ocena na IMDb: 7,2

W komediodramacie "Pociąg do Darjeeling" grają stałe gwiazdy Wesa Andersona: Jason Schwartzman, Owen Wilson i Adrien Brody. Tutaj wcielają się w trzech skłóconych braci, którzy rok po śmierci ojca wyruszają we wspólną podróż po Indiach, aby odbudować rodzinne więzi. To film, który spodoba się fanom humoru i estetyki Andersona, a oprócz tego porusza jeden z jego ulubionych tematów: dysfunkcyjną rodzinę.

7. Podwodne życie ze Stevem Zissou (2004)

Ocena na IMDb: 7,2

"Podwodne życie ze Stevem Zissou" był kinową porażką w momencie premiery, a skrytykowali go zarówno widzowie, jak i krytycy. Jednak minęły lata i na obraz Wesa Andersona z 2004 roku dziś patrzy się o wiele łagodniej. Dorobił się nawet statusu kultowego.

Produkcja jest wysmakowana wizualnie, ma świetną obsadę (Bill Murray Owen Wilson, Cate Blanchett, Willem Dafoe, Michael Gambon, Jeff Goldblum, Anjelica Huston) i opowiada o oceanografie, który udaje się w morską podróż, aby zemścić się na rekinie, który zjadł jego przyjaciela. Dla fanów Andersona to pozycja obowiązkowa, dla reszty – niekoniecznie.

6. Rushmore (1998)

Ocena na IMDb: 7,6

"Rushmore" to drugi film Wesa Andersona w karierze. Opowiada o uczniu elitarnej szkoły, Maksie Fisherze (Jason Schwartzman, stały aktor w filmach Amerykanina), któremu grozi wydalenie ze szkoły i który zakochuje się w swojej nauczycielce. Tragikomedia, w której zagrał Bill Murray (który potem również stanie się jednym z ulubionych aktorów reżysera), dziś jest uznawana za małe niezależne dzieło sztuki i kultowy tytuł. To mała perełka, której seans naprawdę warto nadrobić.

5. Genialny klan (2001)

Ocena na IMDb: 7,6

"Genialny klan" ("The Royal Tenenbaums") to kolejny kultowy klasyk wśród fanów Wesa Andersona. To właśnie za film o popranej tytułowej rodzince reżyser zdobył pierwszą nominację do Oscara – za scenariusz napisany z Owenem Wilsonem, kolejnym stałym bywalcem w swoich tytułach.

Komediodramat opowiada o rodzinie geniuszy, od których przed laty odszedł ojciec. Kiedy niespodziewanie się pojawia, aby pogodzić się z żoną i dziećmi, wszystko się komplikuje. W "Genialnym klanie", który jest zarówno satyryczny, jak i wzruszająca, występuje (znowu!) doborowa obsada: Danny Glover, Gene Hackman, Anjelica Huston, Bill Murray, Gwyneth Paltrow, Ben Stiller, Luke Wilson i Owen Wilson.

4. Wyspa psów (2018)

Ocena na IMDb: 7,8

"Wyspa psów" to druga w karierze animacja Wesa Andersona (obie znalazły się w pierwszej czwórce najlepszych filmów reżysera). Opowiada o chłopcu, który próbuje znaleźć swojego ukochanego psa na wysypisku w Japonii, na które zostały zesłane wszystkiego czworonogi, a głosów postaciom udzielają takie gwiazdy, jak: Bryan Cranston, Edward Norton, Liev Schreiber, Bill Murray, Jeff Goldblum, Scarlett Johansson i Tilda Swinton.

Ta animacja poklatkowa osadzona w japońskiej tradycji została nominowana do dwóch Oscarów: za animację pełnometrażową oraz muzykę Alexandre'a Desplata, ulubionego kompozytora Andersona. Z kolei sam reżyser otrzymał za reżyserię "Wyspy psów" Srebrnego Niedźwiedzia na Berlinale.

3. Kochankowie z Księżyca. Moonrise Kingdom (2012)

Ocena na IMDb: 7,8

"Kochankowie z Księżyca. Moonrise Kingdom" to jeden z najbardziej lubianych filmów Wesa Andersona (i jeden z najlepszych – sądząc po trzecim miejscu wśród ocen na IMDb). Ten ciepły, marzycielski film opowiada o zakochanej w sobie parze dzieci, które uciekają z domu na łono dzikiej natury. Dorośli rozpoczynają wtedy akcję poszukiwawczą.

Uroczy komediodramat, który jest zarówno niewinną, miłosną historią, jak i odą do dzieciństwa, został nominowany do Oscara za scenariusz autorstwa Wesa Andersona i Romana Coppoli. To również popis aktorski gwiazdorskiej obsady, w której znaleźli się: Bruce Willis, Edward Norton, Bill Murray, Frances McDormand, Tilda Swinton, Jason Schwartzman i Bob Balaban (doskonałe role tworzą również młodzi aktorzy: Jared Gilman i Kara Hayward). Pozycja obowiązkowa, która w ogóle się nie starzeje!

2. Fantastyczny Pan Lis (2009)

Ocena na IMDb: 7,9

Drugim najlepszym filmem Wesa Andersona w karierze jest jego debiutancka animacja "Fantastyczny Pan Lis". Adaptacja powieści Roalda Dahla udowodniła, że niesamowity styl Andersona równie dobrze działa w animowanych produkcjach. Obraz został zresztą wyróżniony dwiema nominacjami do Oscara (za najlepszą animację i muzykę Alexandre'a Desplata).

Ta doskonała animacja poklatkowa opowiada o Panu Lisie (George Clooney), który po dwunastu latach spokojnego życia jako mąż i ojciec, znowu zaczyna polować na pobliskie fermy drobiu. Staje się przez to wrogiem nie tylko lokalnych rolników, ale również innych zwierząt. Oprócz Clooneya głosów udzielają m.in. George Clooney, Meryl Streep, Jason Schwartzman, Bill Murray, Willem Dafoe i Owen Wilson.

1. Grand Budapest Hotel (2014)

Ocena na IMDb: 8,1

Zwycięzca mógł być tylko jeden: "Grand Budapest Hotel". To wizualne arcydzieło jest jednym z najbardziej stylowych filmów w historii kinematografii, to również najczęściej nagradzany film Andersona: zdobył aż cztery Oscary (za kostiumy, scenografię, charakteryzację i fryzury oraz muzykę) spośród dziewięciu nominacji (najlepszy film, reżyseria, scenariusz oryginalny, zdjęcia i montaż). Anderson zdobył też Srebrnego Niedźwiedzia za najlepszy film w Berlinie.

Film z naprawdę niesamowitą hollywoodzką obsadą (Ralph Fiennes, F. Murray Abraham, Mathieu Amalric, Adrien Brody, Willem Dafoe, Jeff Goldblum, Harvey Keitel, Jude Law, Bill Murray, Edward Norton, Saoirse Ronan, Jason Schwartzman, Léa Seydoux, Tilda Swinton, Tom Wilkinson, Owen Wilson, Tony Revolori) dzieje się w tytułowym hotelu w fikcyjnym europejskim państwie w latach 30. i 60. XX wieku. Akcję ciężko streścić, ale dzieje się dużo i... nie sposób powstrzymać się od śmiechu. Kinowa perła.

